Juventude x Cuiabá no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

O Cuiabá tem uma situação mais delicada. O time está na 19ª posição, com 29 pontos, e não vence a cinco rodadas. São três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O clube já iniciou a reformulação para 2025 e liberou dois jogadores. Os meias Lucas Fernandes e Gustavo Sauer não fazem mais parte do elenco da equipe.

O Juventude é o 15º colocado com 38 pontos, um a mais do que o Criciúma, que com 37 é o primeiro time na zona do rebaixamento. O Cuiabá, por sua vez, tem 29 pontos e é o vice-lanterna do Brasileirão. O time está a oito pontos de sair do Z-4.