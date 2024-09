Juventude x Fluminense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

O Juventude chega para a partida após ser eliminado na última quarta-feira pelo Corinthians na Copa do Brasil. No Brasileirão, o time ocupa a 13ª posição na tabela e tenta retomar o caminho das vitórias após ficar três jogos sem vencer, muito pela preparação e foco que teve no duelo com o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil.

Já o Fluminense, na 16ª posição, tenta se afastar de Z-4 e pode ultrapassar o Juventude na tabela em caso de vitória. Desde a chegada de Thiago Silva, o time se reforçou defensivamente e deixou a zona de rebaixamento. São três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O time ainda tem o reforço de Germán Cano, que volta a ser relacionado para uma partida após mais de 50 dias.