Depois de perder um amistoso para o Club America, o Barcelona quer começar o ano de 2024 com o pé direito. Para isso, precisa vencer o Las Palmas, nesta quinta-feira, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 17h30 (horário de Brasília).

O time de Xavi, atualmente, ocupa a 4ª colocação da tabela com 38 pontos, os mesmos somados pelo Atlético de Madrid, que fica à frente pelo critério de desempate. Já o Las Palmas está no meio da tabela, na 10ª posição com 25 pontos. O brasileiro Vitor Roque, que chegou a Barcelona na última semana e já treina com o time, está aguardando a liberação de documentos para talvez estrear com a camisa catalã ainda nesta quinta.

Las Palmas x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LAS PALMAS x BARCELONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ESPANHOL:

LOCAL : Las Palmas, Espanha.

: Las Palmas, Espanha. ESTÁDIO : Estádio Gran Canaria.

: Estádio Gran Canaria. DATA : 04/01/2023.

: 04/01/2023. HORÁRIO: 17h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR LAS PALMAS x BARCELONA AO VIVO:

ESPN (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE LAS PALMAS E BARCELONA:

LAS PALMAS - Valles; Araújo, Saúl Coco, Marmol e Cardona; Marvin, Muñoz, El Haddadi, Loiodice e Perrone; Kaba. Técnico : García Pimienta.

- Valles; Araújo, Saúl Coco, Marmol e Cardona; Marvin, Muñoz, El Haddadi, Loiodice e Perrone; Kaba. : García Pimienta. BARCELONA - Peña; Cancelo, Ronald Araújo, Christensen e Balde; Gundogan, Sergi Roberto, e López; Raphinha, Lewandowski e João Félix. Técnico: Xavi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LAS PALMAS E BARCELONA: