Lens x PSG: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Paris Saint-German enfrenta o Lens neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), no Félix-Bollaert, em Lens, na França. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

O Lens vem de uma eliminação. O clube caiu fora da Copa da França nos pênaltis depois de empatar em 2 a 2 com o Mônaco. Já na Ligue 1, o time é apenas oitavo, com 26 pontos. No primeiro turno, o Lens foi derrotado pelo PSG por 3 a 1.

A equipe visitante é amplamente favorita. Na Copa da França, o time de Mbappé avançou após aplicar 9 a 0 no Revel, da sexta divisão francesa. Na liga, o time é líder com 40 pontos, cinco a mais que o Nice, vice-líder.

PSG visita Lens pela 18ª rodada do Campeonato Francês. Foto: Arte/Estadão

LENS X PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO FRANCÊS

DATA : 14/01 (domingo).

: 14/01 (domingo). HORÁRIO : 16h45

: 16h45 LOCAL: Estádio Félix-Bollaert, em Lens, na França.

ONDE ASSISTIR A LENS X PSG AO VIVO

ESPN 3 (TV fechada)

Star+ (streaming)

PROVAVEL ESCALAÇÃO DO LENS

Samba; Aguilar, Danso e Medina; El Aynaoui, Doiuf, Frankowski e Maouassa; Sotoca, David Costa e Wahi. Técnico: Franck Haise.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

Donnarumma; Ugarte, Danilo Pereira, Beraldo e Lucas Hernández; Zaire-Emery, Vitinha e Soler; Mbappé, Gonlaço Ramos e Dembelé (Asensio). Técnico: Luis Enrique

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LENS E PSG