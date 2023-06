Torcedores do Fluminense sofrem racismo na Argentina; ônibus com colorados é apedrejado no Uruguai

Novos casos de racismo foram registrados nesta quarta-feira contra brasileiros na Copa Libertadores. Em Buenos Aires, torcedores argentinos imitaram um macaco em direção ao ônibus que levava a delegação do Fluminense para o Monumental de Núñez, onde enfrentou o River Plate e perdeu pelo placar de 2 a 0.

No Uruguai, três ônibus que levavam colorados para acompanhar o empate por 1 a 1 entre Nacional de Montevidéu e Internacional foram apedrejado. Janelas foram quebradas e um torcedor ficou levemente ferido, mas recebeu atendimento e pôde acompanhar o jogo da arquibancada. No Beira-Rio, em maio, no primeiro encontro entre os dois clubes, uruguaios fizeram imitações de macaco e atiraram cadeiras na direção da torcida gaúcha.

Em 2022, foram reiterados os casos de racismo contra brasileiros em partida da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Em reação ao aumento no registro de ofensas raciais, a Conmebol elevou a multa para os clubes. Na primeira fase, o venezuelano Carabobo foi multado em R$ 500 mil por insultados da torcida contra o Atlético-MG.

Fluminense perde para o River Plate na Argentina, mas segue líder da chave na Libertadores

Em um Monumental de Nuñez lotado - com estimativa de 86 mil torcedores - o Fluminense acabou conhecendo sua segunda derrota na fase de grupos da Copa Libertadores. Diante do River Plate, o time brasileiro acabou perdendo por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada. Apesar do revés, o Fluminense segue liderando o Grupo D, com nove pontos, mas perdeu a chance de se classificar antecipadamente para as oitavas de finais.

Continua após a publicidade

Foi a segunda derrota do time de Fernando Diniz, que na rodada passada caiu com os reservas para o The Strongest-BOL, por 1 a 0. Na sexta e última rodada, o Fluminense vai jogar em casa com o Sporting-Cristal(PER) e só depende dele pra confirmar a vaga e a primeira posição. O River Plate se manteve vivo, com sete pontos e agora depende só de si para avançar para as oitavas, porque na última rodada vai receber o The Strongest.

Inter leva empate do Nacional no fim e deixa escapar classificação antecipada na Libertadores

O Internacional esteve perto de garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores na noite desta quarta-feira, no Estádio Parque Central, em Montevidéu, mas permitiu que o Nacional buscasse o empate por 1 a 1 na reta final do jogo e terá de esperar a última rodada da fase de grupos para definir seu futuro. Depois de abrir o placar em uma bela jogada de Alan Patrick, o time comandado por Mano Menezes viu Damiani marcar, de cabeça, aos 43 minutos do segundo tempo.

Com nove pontos conquistados após duas vitórias e três empates, a equipe gaúcha ocupa a liderança do Grupo B, e ainda pode ser ultrapassada pelo Independiente de Medellín, que está em terceiro lugar, com sete pontos, mas ainda vai a campo pela penúltima rodada, quinta-feira, em duelo com o zerado Metropolitanos. O Independiente será o adversário do Inter no último jogo da primeira fase, marcado para o dia 28 de junho, no Beira-Rio. Já o Nacional, segundo colocado com oito pontos, faz a rodada final contra o Metropolitanos.