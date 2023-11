Libertadores 2023 tem premiação recorde; veja quanto o Fluminense faturou com o título continental

O Fluminense venceu a Libertadores pela primeira vez e vai receber uma premiação recorde da Conmebol. Nunca antes, o prêmio pelo principal do torneio sul-americano foi tão alto. Em relação ao valor pago para o Flamengo, campeão de 2022, as cifras tiveram aumento de 12,5%.

São US$ 27,15 milhões (cerca de R$ 136 milhões) nas contas do Fluminense depois de o árbitro Wilmar Roldán apitar o final do segundo tempo da prorrogação, com a vitória por 2 a 1. O valor referente ao título é “somente” US$ 18 milhões, equivalente a R$ 91 milhões. A final de 2022 pagou US$ 16 milhões.

O clube carioca já chegou a final com US$ 9,15 milhões em premiação (R$ 45,3 milhões). Os valores foram recebidos pelas três vitórias na fase de grupos (Sporting Cristal, The Strongest e River Plante). Quando o Flamengo foi campeão, em 2022, a bolada foi de US$ 24 milhões (R$ 115 milhões), US$ 3 milhões a menos do que o prêmio do rival tricolor.

Cano foi o artilheiro da Libertadores, com 13 gols. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O Boca Juniors, como vice-campeão, recebeu US$ 7 milhões (cerca de R$ 35 milhões). Caso vencesse, a equipe argentina teria prêmio total de R$ 97 milhões. O valor seria maior porque o Boca venceu quatro partidas na fase de grupos. Ao todo, a Conmebol destinou US$ 202,1 milhões em premiações. O superávit da premiação é de 19%.