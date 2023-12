Liga dos Campeões: onde assistir e horário do sorteio das oitava de final

A cidade de Nyon, na Suíça, será o centro das atenções do futebol europeu nesta segunda-feira. Vai acontecer, às 8 horas (horário de Brasília) o sorteio dos confrontos das oitavas de final da atual edição da Liga dos Campeões, o torneio de clubes mais prestigioso do mundo.

Os 16 melhores times da Europa, que avançaram da fase de grupos, aguardam ansiosamente para descobrir seus adversários na próxima fase. O sorteio, que é realizado na sede da Uefa em Nyon, promete ser emocionante.

Os clubes participantes serão divididos em dois potes - um para os vencedores dos grupos e outro para os segundos colocados. A legislação da competição implica em duas regras básicas: nenhuma equipe pode enfrentar um clube do mesmo grupo, ou do mesmo país, nesta fase eliminatória. À partir das quartas de final, esta regra perde sua validade.

A sorte está lançada: sorteio das oitavas da Champions acontece nesta segunda-feira. Foto: Molly Darlington/Reuters

Manchester City e Real Madrid são as duas equipes que conseguiram uma performance perfeita, com 100% de aproveitamento. Além desses dois clubes, outros quatro times chegam à fase eliminatória sem saber o que é perder. São eles: Bayern de Munique, Real Sociedad, Internazionale e Atlético de Madrid. A Espanha lidera em termos de representação, com quatro equipes, seguida pela Itália e Alemanha, cada uma com três representantes.

SAIBA TUDO SOBRE O SORTEIO DAS OITAVAS DE FINAL DA CHAMPIONS:

LOCAL : Nyon, na Suíça.

: Nyon, na Suíça. DATA : 18/12/2023.

: 18/12/2023. HORÁRIO : 8 horas (horário de Brasília).

: 8 horas (horário de Brasília). ONDE ASSISTIR: TNT (TV fechada), HBO Max (streaming) e canal no Youtube do SBT Sports (Internet).

Confira, abaixo: como ficam os dois potes para o sorteio:

Pote 1:

Bayern de Munique (Grupo A);

(Grupo A); Arsenal (Grupo B);

(Grupo B); Real Madrid (Grupo C);

(Grupo C); Real Sociedad (Grupo D);

(Grupo D); Atlético de Madrid (Grupo E);

(Grupo E); Borussia Dortmund (Grupo F);

(Grupo F); Manchester City (Grupo G);

(Grupo G); Barcelona (Grupo H).

Pote 2: