Entenda como funcionou aposta que pôs Lucas Paquetá sob investigação da Federação Inglesa

Veio à tona nesta sexta-feira uma investigação da Associação de Futebol da Inglaterra (FA) sobre um possível envolvimento do meia brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham, em um esquema de apostas. A notícia fez o atleta ficar fora da lista de convocados de Fernando Diniz na seleção brasileira e colocou um ponto final na negociação de sua transferência para o Manchester City.

A apuração do caso, no entanto, traz indícios de que Lucas Paquetá não estava sozinho no esquema. O atacante brasileiro Luiz Henrique, do Betis, seria outro envolvido. O jovem de 22 anos também teria seu nome anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na lista da seleção olímpica, mas foi retirado da convocação.

A situação envolvendo Paquetá e Luiz Henrique seria de uma aposta casada para que os dois levassem cartão amarelo no mesmo dia 12 de março de 2023. Enquanto o meia seria advertido no duelo com o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês, o atacante receberia o cartão no jogo com o Villarreal, no Campeonato Espanhol.

Luiz Henrique e Lucas Paquetá estão no centro de suspeita envolvendo esquema de apostas. Foto: José Jordan/ AFP e Ian Walton/ Reuters

De fato, ambos acabaram punidos com o cartão amarelo. Paquetá, que começou o jogo como titular, recebeu a advertência aos 25 minutos do segundo tempo. Luiz Henrique, reserva no Betis, ingressou na partida na etapa complementar e teve o cartão aplicado pelo árbitro aos 44 minutos por reclamação. Veja os lances que culminaram nos amarelos:

De acordo com o ge, a quantidade de apostas casadas para cartão amarelo aplicados a Paquetá e Luiz Henrique motivaram o início das investigações. Diversas contas novas foram criadas no site Betway para fazer tal aposta. As inscrições na página foram feitas na região de Duque de Caxias-RJ por pessoas próximas aos atletas que depositaram o valor máximo permitido para que ambos recebessem cartão.

O formato das apostas é semelhante ao utilizado no recente esquema revelado pelo Ministério Público de Goiás, por meio da Operação Penalidade Máxima, que envolveu atletas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro e Estaduais. Com uma aposta múltipla, os ganhos são maximizados, uma vez que ela só se confirma casos todos os eventos de fato ocorram. A prática, de certa forma, também ajudaria a maquiar o esquema, porém o volume de apostas realizadas para os eventos casados trouxe luz ao caso e chamou a atenção da investigação.

Luiz Henrique atua no Betis e foi cortado da convocação da seleção olímpica. Foto: Ulises Ruiz/ AFP

A Inglaterra fiscaliza com rigor o setor de apostas. No país europeu, jogadores e pessoas do entorno não podem apostar. Recentemente, o atacante Ivan Toney, do Brentford, foi suspenso por oito meses de todas as atividades relacionadas ao futebol por violar regras de apostas esportivas no país.

Até o momento, apenas a FA está a par das investigações sobre Lucas Paquetá, que deve prestar esclarecimentos junto à entidade no início da próxima semana. A reportagem do Estadão entrou em contato com o estafe do atleta, que afirmou que ele não fará comentários sobre o assunto, mas confirmou que há uma investigação em andamento. West Ham e CBF esperam pelo desenrolar da investigação para tomar uma posição. LaLiga, Betis e Luiz Henrique não se manifestaram sobre o envolvimento do atleta no caso.