Manchester City x Brentford na Premier League: onde assistir, horário e escalação

Nas três primeiras rodadas, o Manchester City venceu, sem grandes dificuldades, Chelsea, Ipswich Town e West Ham. Foram nove gols marcados – sete destes por Erling Haaland. Será a última partida da equipe antes da estreia na Champions League na próxima quarta-feira, 18, contra a Inter de Milão. No entanto, o atacante norueguês pode ser desfalque para o técnico Pep Guardiola neste fim de semana.

Eleito melhor jogador da Premier League no mês de agosto, Haaland perdeu Ivar Eggja, que morreu nesta quarta-feira, 11. O atacante lamentou a morte do amigo próximo da família, que era considerado um tio pelo jogador. Por isso, ele foi liberado das atividades do City nos últimos dias e terá sua presença contra o Brentford analisada no sábado. Se não estiver bem, ele não irá para o jogo.