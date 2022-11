Manchester United anuncia saída de Cristiano Ronaldo

Publicidade

Cristiano Ronaldo não é mais jogador do Manchester United. A decisão, anunciada por meio das redes sociais e do site da equipe inglesa, foi tomada em comum acordo e tem efeito imediato. “O clube o agradece por sua imensa contribuição em suas duas passagens por Old Trafford”, afirma o United em uma breve nota no portal da equipe.

O texto ainda destaca os números de Ronaldo -- 145 gols em 346 jogos --, e deseja o melhor para o jogador e sua família no futuro. “Todos no Manchester United permanecem focados em manter o progresso da equipe sob o comando de Erik ten Hag e trabalhar juntos para obter sucesso em campo”, reitera o clube.

Ao longo da temporada, Cristiano Ronaldo entrou em rota de colisão com a diretoria e o técnico do Manchester United. Foto: Toby Melville/Reuters

Por mais que a data, dois dias antes da estreia de Portugal na Copa do Mundo, seja surpreendente, o anúncio da saída do camisa 7 não é exatamente uma surpresa. Na atual temporada, Ronaldo entrou em rota de colisão com a diretoria e com o novo técnico do time, o holandês Erik ten Hag.

Entre momentos de indisciplina e um extenso período no banco, a segunda passagem de Cristiano parecia próxima do fim. A pá de cal na relação, no entanto, ocorreu há alguns dias atrás, quando Ronaldo deu uma polêmica entrevista para o jornalista inglês, Piers Morgan.

Nela, o atacante português teceu duras críticas a diretoria do clube e chegou a dizer que não respeitava ten Hag. Ronaldo ainda afirmou que o clube não ofereceu o apoio necessário quando seu filho recém-nascido faleceu no começo do ano. O momento, alguns dias antes do início da Copa do Mundo, foi motivo para muitos entenderem a entrevista como um ultimato de Cristiano.

Sem clube, Ronaldo entra em campo por Portugal na quinta-feira, dia 24, às 13h contra a seleção de Gana.