Manchester United x PAOK pela Europa League: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Manchester United recebe o PAOK nesta quinta-feira, 7, pela quarta rodada da primeira fase da Europa League. A bola rola a partir das 17 horas (de Brasília).

O duelo, que será realizado no Old Trafford, terá transmissão ao vivo na CazéTV, no Youtube.

Manchester United enfrenta o PAOK pela Europa League Foto: Divulgação

Os Diabos Vermelhos ainda não venceram na Europa League. O time inglês está apenas na vigésima primeira colocação, com três pontos. O Manchester empatou os três jogos até agora no torneio: contra Twente, Porto e Fenerbahçe.

Ruud van Nistelrooy comanda o United na partida, enquanto o técnico contratado, Rúben Amorim, não assume a equipe de maneira definitiva.

O PAOK tem campanha ainda pior. O time grego está na trigésima colocação, com apenas um ponto, obtido no empate contra o Viktoria Plzen. O PAOK perdeu para Galatasaray e FCSB.

MANCHESTER UNITED X PAOK: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

Data: 07/11/2024

07/11/2024 Horário: 17 horas (de Brasília)

17 horas (de Brasília) Local: Old Trafford

ONDE ASSISTIR MANCHESTER UNITED X PAOK

CazéTV, no Youtube

Publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United: Onana; Diogo Dalot, de Ligt, Lisandro Martínez e Mazraoui; Ugarte e Casemiro; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Rashford; Hojlund.

Onana; Diogo Dalot, de Ligt, Lisandro Martínez e Mazraoui; Ugarte e Casemiro; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Rashford; Hojlund. PAOK: Kotarski; Jonny, Kedziora, Lovren e Baba; Schwab, Camara e Murg; Despodov, Taison e Brandon Thomas.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER UNITED E PAOK