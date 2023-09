Marcos Paulo rompe ligamento do joelho e vai passar por cirurgia no São Paulo

O ano parece ter chegado ao fim para Marcos Paulo. Ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no treino da última sexta-feira, vai ser submetido à cirurgia nos próximos dias, e não deve mais defender o São Paulo nesta temporada.

Emprestado até o fim do ano pelo Atlético de Madrid, da Espanha, o jogador de 22 anos não vinha tendo muito espaço com o técnico Dorival Júnior. A chegada de Lucas Moura e James Rodríguez reduziu ainda mais as chances de Marcos Paulo ser aproveitado.

O tempo de recuperação da lesão está estimado entre seis e oito meses e o atleta não deve ter o vínculo renovado. Ele agora vai ficar entregue ao departamento médico para iniciar fisioterapia após a cirurgia e passar pelo processo de recuperação.

Marcos Paulo passará por cirurgia no São Paulo. Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC

O São Paulo, que não jogou no final de semana, vai aproveitar essa pausa da Data Fifa para intensificar a fase de treinamentos. Nos últimos seis jogos, o time sofreu três derrotas e três empates no Brasileiro e ocupa a parte intermediária da tabela com 28 pontos. A última vitória na competição foi na goleada sobre o Santos por 4 a 1 no dia 16 de julho.

Além da recuperação iminente na classificação, Dorival tem pela frente a final da Copa do Brasil diante do Flamengo. O treinador espera, nesse espaço de tempo, ajustar a equipe para superar os cariocas e buscar a conquista de um título inédito para o clube. A decisão será definida em dois jogos. O primeiro acontece no dia 17 de setembro, no Maracanã. A partida de volta será no dia 24, no Morumbi.