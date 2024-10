Matheuzinho sofre corte grotesco por entrada de Bruno Henrique e leva seis pontos na cabeça

Bruno Henrique, responsável pelo corte de Matheuzinho, recebeu o vermelho direto de Anderson Daronco. A expulsão forçou Filipe Luís, treinador do Flamengo, a colocar Fabrício Bruno no lugar de Gabigol ainda no primeiro tempo. Segundo ele, a ideia foi reforçar a defesa rubro-negra com uma linha de cinco defensores e “dar a bola para o Corinthians”, forçando o rival a criar as jogadas no segundo tempo.

“Hoje eu vivo uma mistura de sentimentos, muita felicidade por chegar a mais uma final com o Flamengo, mas com muita tristeza pela minha expulsão. Nunca tive e nunca terei a intenção de atingir um companheiro de trabalho dessa forma”, escreveu Bruno Henrique, que também lembrou da passagem de Matheuzinho pelo Flamengo. O lateral se transferiu no início desta temporada, em negociação que gerou atrito entre as equipes.