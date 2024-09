Memphis Depay já fez gol na Neo Química Arena antes de estrear pelo Corinthians; veja vídeo

Memphis Depay ainda não estreou com a camisa do Corinthians, mas pode dizer que já conhece o caminho das redes da Neo Química Arena. Com a missão de ser o “homem gol” do alvinegro, o atacante já atuou no gramado do estádio durante a Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, e deixou um gol na arena diante do Chile.

O tento foi anotado na terceira partida da fase de grupos da competição. No jogo, a Holanda bateu a seleção chilena por 2 a 0, com um dos gols marcados por Memphis. O lance aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo. O atacante Robben disparou pelo lado esquerdo e cruzou na área para Memphis empurrar para o gol.

Memphis Depay vai assinar contrato com o Corinthians neste final de semana. Foto: Divulgação/Associação Holandesa de Futebol

Aquele foi o primeiro dos dois gols feitos pelo agora atacante corinthiano naquela edição do Mundial. A seleção holandesa ainda atuou no estádio na semifinal diante da Argentina. A partida terminou 0 a 0 e os hermanos ficaram com a vaga nos pênaltis. Memphis não atuou naquele jogo.

PUBLICIDADE No total, foram quatro jogos e dois gols marcados, além de uma assistência, no Mundial de 2014. Em 2022, jogou no Catar e marcou um gol. O holandês acertou sua chegada ao clube até o final de 2026 e representa um alto investimento feito pela diretoria corinthiana. Em parceria com a casa de apostas Esportes da Sorte, o clube investirá R$ 70 milhões na contratação do jogador, valor pago ao longo dos 28 meses de contrato do atacante.

Por mês, as cifras giram em torno de R$ 3 milhões. A divisão de pagamento determina que a patrocinadora máster do alvinegro arcará com R$ 57 milhões. Esse valor já havia sido indicado que seria destinado para a chegada de um atleta de impacto no elenco corinthiano. O nome é o de Memphis Depay.

O anúncio do jogador aconteceu na noite desta segunda-feira, 9, e foi repleta de referências ao atleta. Desde uma torta holandesa até uma foto da camisa do Corinthians em ponto turístico de Amsterdã, capital da Holanda.