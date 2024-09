Corinthians anuncia a contratação de Memphis Depay

O Corinthians anunciou a contratação do atacante Memphis Depay. O holandês de 30 anos chega ao clube com contrato até o final de 2026.

O atacante deve receber até o final de seu contrato o total R$ 70 milhões, valor relativo a salários, bonificações e luvas. Serão quase R$ 3 milhões por mês para o atacante.

Memphis Depay chega como principal reforço do Corinthians na temporada Foto: Divulgação/Associação Holandesa de Futebol

PUBLICIDADE Grande parte do salário de Depay será bancado pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians desde o fim de julho. No contrato de patrocínio, foi acertado que a casa de aposta destinaria R$ 57 milhões para a contratação de um atleta de impacto, midiático. Esse jogador é Depay. Desde o início do mandato de Augusto Melo, o presidente corinthiano não escondeu a vontade de assinar com um atleta de peso, capaz de mobilizar ainda mais a torcida.

Com chegada marcada para esta quarta-feira, 10, a expectativa é que o jogador seja apresentado aos torcedores durante o intervalo da partida entre Corinthians e Juventude, na Neo Química Arena, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o alvinegro perdeu por 2 a 1.

O clube abusou da criatividade para anunciar o atacante. Nas redes sociais, um vídeo foi postado e mostra uma torta holandesa sendo partida, fazendo referência ao país de origem do jogador. No fim, o vídeo mostra uma pessoa de camisa laranja, assim como a da seleção nacional, e levando os dedos à orelha com fones de ouvido. Essa é mais uma referência, ao jogador, que tem uma comemoração tradicional.

Em entrevista ao canal espanhol TV3, Memphis explicou a comemoração com os dedos no ouvido e os olhos fechados. “Minha celebração? Cego e surdo ao mundo. Eu basicamente foco na visão do túnel. Não sinto nada, não vejo nada e foco. Eu penso que na vida é importante ser muito focado para apresentar sua melhor versão sem distrações”, disse.

Publicidade

A música que toca no fim do vídeo é de autoria do próprio Memphis Depay. O jogador tem uma segunda paixão depois do futebol e música usada na sua apresentação se chama 2 Corinthians 5:7, que, apesar de ter o nome de sua nova equipe, faz referência a um versículo bíblico.

Uma foto com a camisa do alvinegro foi postada em uma das pontes que passam por cima do rio Amstel, um dos canais que cortam Amsterdã, capital holandesa, e um dos principais pontos turísticos da cidade.

Além do impacto que causa no futebol brasileiro, a chegada do holandês também é para resolver uma séria carência na equipe de Ramón Díaz. Sem um atacante artilheiro na equipe, o treinador tem tido dificuldades para engrenar seu time, que já viu Yuri Alberto, Pedro Raúl e, mais recentemente, Thalles Magno, ocuparem esse posto de “homem gol”.

Memphis tem característica versátil e já atuou como centroavante de área, pelo lado esquerdo do campo e até como segundo atacante. O atleta tem 1,78m.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A vinda do atacante para o futebol brasileiro também é um reflexo das movimentações do seu ex-clube, o Atlético de Madrid, neste mercado. Com as chegadas de dos atacantes Julián Álvarez e Alexander Sorloth, o holandês perderia espaço e minutagem em campo, o que poderia lhe afastar de futuras convocações para a seleção holandesa. Vale lembrar que na disputa da Eurocopa, entre junho e julho de 2024, o atacante foi titular e chegou até as semifinais com a equipe. Um possível mercado para o jogador seria o da Arábia Saudita. Mas o caso envolvendo seu companheiro de seleção Steven Bergwijn, que saiu do Ajax pelo Al-Ittihad, pôde ser encarado como um alerta o atacante. Bergwijn foi barrado pelo treinador da seleção Ronald Koeman, que disse não entender a movimentação do jogador. “A sua história com a seleção holandesa está encerrada. Ele provavelmente sabe que eu diria isso. Se tem 26 anos, a ambição mais importante deve ser esportiva, não financeira”, disparou Koeman

Publicidade

Matéria em atualização