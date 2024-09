Memphis Depay joga hoje? Veja os planos do Corinthians para a estreia do holandês

Memphis Depay, contratação midiática do Corinthians nesta janela de transferências, deve estrear neste sábado, 21, contra o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro. Desde a chegada, apresentado ao torcedor na última semana, na Neo Química Arena, o atacante trabalhou no CT Joaquim Grava, acompanhado pela comissão técnica de Ramón Díaz, para ter condições de entrar em campo no jogo deste sábado, às 16h (de Brasília), na casa do clube.

O atacante de 30 anos está livre para estrear desde terça-feira, 10, quando o clube deu entrada no contrato do jogador junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. No entanto, não foi relacionado contra Botafogo e Fortaleza. O plano do clube foi de trabalhar seu condicionamento antes de colocá-lo em campo. Desde julho, na Eurocopa, Memphis não disputa uma partida oficial.

PUBLICIDADE O Corinthians não confirma a estreia, já que irá depender da forma que o atacante chegará para o duelo – caso ocorra algum problema físico antes da partida. Desde quinta-feira, 12, Memphis realiza trabalhos de recondicionamento físico, com e sem a bola. Na última sexta-feira, fez a primeira atividade ao lado dos novos companheiros. O jogo contra o Atlético-GO surgiu como possibilidade para a estreia se Memphis já que haveria tempo hábil até atingir um estágio em que a comissão técnica se sentisse confiante em contar com o jogador. No clube, prega-se cautela para não acelerar etapas e atrapalhar o desempenho de Memphis a longo prazo, com o risco de agravar alguma lesão. Nos últimos cinco anos, o atacante ficou 626 dias fora por lesões. No Atlético de Madrid, último clube que defendeu, sofreu com problemas musculares.

Memphis Depay está à disposição de Ramón Díaz para estrear pelo Corinthians neste sábado, contra o Atlético-GO. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

“Vamos colocá-los bem (Memphis e Carrillo). Não jogam há muito tempo. Trabalham bem e possivelmente em uma semana já teremos eles em condições de jogar, mas não 100%. Temos uma semana até o Brasileirão. E quando jogarmos de mandante eles devem estar 100%”, afirmou Ramón Díaz, se referindo à partida contra o Atlético-GO como potencial estreia do holandês.

Antes de confirmar a estreia, o Corinthians planeja uma série de ações de marketing para a partida. Copos especiais do atacante estarão à venda no estádio, assim como as faixas de cabeça, que se tornaram a marca do holandês. Nos últimos 11 dias, o Corinthians postou 22 reels no perfil oficial do Instagram, chegando a um total de 152 milhões de views.

O primeiro, com o jogador segurando e balançando uma camisa do clube com destaque para o patrocínio do Esportes da Sorte, marca de apostas, que possibilitou a negociação, foi o que teve mais visualizações. Logo atrás, aparece o vídeo em que o novo reforço fala ‘Vai, Corinthians’, com 19,9 milhões.

“O alinhamento dos departamentos de futebol e marketing em uma contratação deste porte trazem muitos benefícios, pois somente assim conseguem ter o timing exato para criar uma história em cima da chegada do astro, além da possibilidade de criação de produtos licenciados e ações que envolvam principalmente os fãs mais apaixonados da instituição”, explica Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Memphis aceitou a proposta em negociação liderada pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, o secretário geral Vinícius Cascone e o diretor financeiro Pedro Silveira. Antes, também conversou com o treinador corintiano sobre o projeto da equipe e o momento no Brasileirão, em que o Corinthians ocupa a 18ª colocação e luta contra o rebaixamento. No vínculo com o clube, há uma cláusula que permite que o contrato seja rescindido em caso de queda para a Série B, sem custos para nenhuma das partes.

O atacante de 30 anos assinou o contrato ainda na Europa e teve a situação regularizada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na manhã de terça-feira. Pelo prazo de inscrição da Copa do Brasil ter se encerrado na segunda-feira, às 23h59 (de Brasília), o clube não conseguirá contar com o atleta na semifinal contra o Flamengo. O vínculo de Memphis com o Corinthians vai até julho de 2026. Anteriormente, por um erro de comunicação do clube, foi anunciado que o período de contrato seria até dezembro do mesmo ano.

Memphis irá adotar a camisa 94 no Corinthians em jogos do Campeonato Brasileiro, uma referência ao ano em que nasceu. Na quarta-feira, além de acompanhar a classificação corintiana na Neo Química Arena, foi recebido por torcedores no aeroporto de Guarulhos, visitou as instalações e o memorial do clube. Também interagiu com membros das torcidas organizadas na Fazendinha, antigo estádio do Corinthians.