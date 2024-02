Enquanto vive de sossego, jogando pelo Inter Miami e curtindo a vida com a família nos EUA, Lionel Messi também fatura. Ele é a estrela de um dos comerciais que serão exibidos no intervalo do Super Bowl, neste domingo, dia 11. O espaço na programação é um dos mais disputados e importantes na televisão e sempre faz muito dinheiro rodar. A peça com o argentino ainda conta com Dan Marino, ex-astro do Miami Dolphins, e o ator Jason Sudeikis, no papel do técnico Ted Lasso, da série de mesmo nome.

PUBLICIDADE De acordo com o jornal The New York Times, Messi vai receber US$ 14 milhões (cerca de R$ 69,5 milhões) de cachê. Para cada minuto de um comercial no Super Bowl é cobrado do anunciante um valor que chega perto de US$ 15 milhões (R$ 74 milhões). Anúncios mais longos podem ser ainda mais caros. O motivo é o tamanho do espetáculo. Em 2023, por exemplo, o Super Bowl foi assistido por 115 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. Foi a maior audiência na história. O comercial que vai colocar Messi também no futebol americano é da marca de cerveja Michelob. Na gravação, que tem aproximadamente um minuto de duração, o craque pede uma cerveja, mas é parado quando a torneira quebra. A mulher que o atende questiona se ele gostaria de outra marca, mas ele responde que “não”. Depois, Messi aparece driblando torcedores ao ser reconhecido numa praia, enquanto espera.

Veja o comercial:

Impacto do comercial pode atrair fãs para futebol

O professor de marketing esportivo da ESPM, Ivan Martinho, acredita que a produção terá impacto cultural. “O futebol com os pés ser destaque no principal evento anual do football com as mãos é mais um feito na carreira de Messi e muito além de um grande negócio para o esporte nos Estados Unidos, mostra o impacto cultural que ele está sendo capaz de produzir”, argumenta.

A Copa do Mundo de 2026 será com sede tripla no México, Canadá e Estados Unidos. Para o sócio-diretor da Wolff Sports, especialista em marketing esportivo, Fábio Wolff, o comercial é uma oportunidade para atrair mais fãs para o futebol. “Achei excelente a ideia de contratar Messi para contracenar com o Ted Lasso. Um belo cross do público do futebol americano com o soccer (futebol) em um dos eventos mais assistidos do mundo. A Copa de 2026 é logo aí”, comenta.

Quem é Ted Lasso?

O personagem que comenta sobre os lances de Messi na praia é interpretado pelo ator Jason Sudeikis. Na série, Ted é um treinador de futebol americano que vai para a Inglaterra comandar o AFC Richmond, clube fictício da Premier League. A expectativa é que tudo seja um fracasso, mas, com seu jeito carinhoso, ele reanima o elenco para novos caminhos. A produção está disponível na AppleTV e foi premiada com o Emmy.

O Super Bowl acontece no próximo domingo, dia 11, às 20h30 (horário de Brasília), em Las Vegas, no duelo entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. O jogo terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, na TV aberta; pela ESPN, na TV fechada e no streaming Star+.