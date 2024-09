Milan x Lecce na Serie A: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A estreia do Milan na Champions League não foi como o esperado, uma derrota de virada para o Liverpool por 3 a 1 no estádio San Siro, em Milão, Itália. O mesmo estádio recebe nesta sexta-feira, 27, o duelo entre Milan e Lecce pela 6ª rodada da Serie A Italiana. A bola rola às 15h45 (horário oficial de Brasília).

Sob comando do português Paulo Fonseca, que foi contratado nesta temporada pela equipe italiana, o Milan tem seis jogos com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Vale ressaltar que uma dessas vitórias foi justamente em cima do maior rival, a Inter de Milão. O time rossonero bateu a atual campeã italiana por 2 a 1 com gols de Christian Pulisic e Matteo Gabbia. Federico Dimarco marcou para a Inter.

PUBLICIDADE Para a partida, o técnico Paulo Fonseca não contará com atletas que seguem recuperando de lesão. Bennacer e Florenzi têm lesões ligamentares e ficam de fora até o começo do próximo ano. Calabria, com lesão muscular, deve voltar no começo de outubro. Por outro lado, terá seus principais nomes para a partida, como Pulisic, Rafael Leão e Morata. O Milan é o 7º colocado com oito pontos, enquanto o adversário briga para não cair e é o 17ª colocado com apenas cinco pontos.

MILAN X LECCE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SERIE A ITALIANA

Data: 27/09/2024 (sexta-feira).

27/09/2024 (sexta-feira). Horário: 15h45 (de Brasília).

15h45 (de Brasília). Local: San Siro, Milão, Itália.

ONDE ASSISTIR A MILAN X LECCE AO VIVO PELA SERIE A ITALIANA

ESPN (canal fechado)

(canal fechado) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MILAN

Milan: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia e Theo Hernández; Fofana, Reijnders e Pulisic; Rafael Leão, Morata e Abraham Técnico: Paulo Fonseca.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LECCE

Lecce: Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto e Gallo; Ramadani e Coulibaly; Dorgu, Rebic, Morente e Krstovic. Técnico: Luca Gotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MILAN E LECCE