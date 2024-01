Milan x Roma: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Milan recebe a Roma neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro, em Milão, na Itália. A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Italiano.

O time de Milão ainda tenta aproximar-se dos líderes. O rival Inter de Milão lidera com 51 pontos, seguido por Juventus, com 46, e Milan, com 39. A missão de brigar pelo título italiano é extremamente difícil. Por outro lado, a equipe vem de quatro vitórias seguidas, e a última derrota pela Serie A foi contra a Atalanta, em 9 de dezembro. Entretanto, o time foi eliminado da Copa da Itália após perder novamente para a Atalanta na última semana.

Do outro lado, a Roma faz temporada irregular. Apenas em nono, com 29 pontos, o time deve brigar, no máximo, por classificação nos torneios europeus. O desempenho recente do time, no entanto, vem deixando a torcida irritada. Nos últimos cinco jogos, a equipe romana somou apenas cinco pontos. Para piorar, a equipe grená foi eliminada das quartas de final da Copa da Itália para a rival Lazio.

Milan e Roma duelam pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Foto: Arte/Estadão

MILAN x ROMA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

DATA : 14/01 (domingo).

: 14/01 (domingo). HORÁRIO : 16h45.

: 16h45. LOCAL: Estádio San Siro, em Milão, na Itália.

ONDE ASSISTIR A MILAN X ROMA

ESPN 4 (TV fechada)

Star+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MILAN

Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernández, Alex Jiménez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud e Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ROMA

Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala e Lukaku. Técnico: José Mourinho

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MILAN E ROMA