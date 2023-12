Newcastle x Milan: onde assistir, horário e escalação das equipes

Newcastle e Milan se enfrentam nesta quarta-feira, dia 13, em duelo decisivo pela Champions League. Na última rodada da fase de grupos, os rivais jogam por uma classificação às oitavas de final ou pelos playoffs da Europa League. Com o mesmo número de pontos, quem vencer garante ao menos a terceira colocação no Grupo F. A partida acontece no Estádio St James’ Park, a partir das 17h (horário de Brasília).

A vitória dá ao ganhador ao menos uma vaga para a Europa League. Para avançar às oitavas de final, eles dependem de um tropeço do Paris Saint-Germain na partida contra o Borussia Dortmund, no mesmo horário. O time francês, liderado por Kilian Mbappé, está eliminado em caso de derrota se Milan ou Newcastle vencer o confronto; em caso de empate, o PSG pode avançar mesmo com a derrota.

Newcastle e Milan se enfrentam pela Champions League. Foto: Arte/Estadão

NEWCASTLE X MILAN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE:

LOCAL: Milão, Itália.

ESTÁDIO: St James’ Park.

DATA: 13/12/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR NEWCASTLE X MILAN AO VIVO:

HBO Max

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES DE NEWCASTLE X MILAN

NEWCASTLE - Dubravka; Trippier, Schar, Lascelles e Livramento; Bruno Guimarães, Joelinton e Miley; Anthony Gordon, Almirón e Isak. Técnico : Eddie Howe

- Dubravka; Trippier, Schar, Lascelles e Livramento; Bruno Guimarães, Joelinton e Miley; Anthony Gordon, Almirón e Isak. : Eddie Howe MILAN - Maignam; Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Florenzi; Reijnders, Musah e Loftus-Cheek; Pulisic, Chukwueze e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NEWCASTLE E MILAN