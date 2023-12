Neymar lamenta rebaixamento do Santos para a Série B: ‘Nós iremos voltar a sorrir’

O Santos chegou à última rodada do Brasileirão em situação dramática. E o pior acabou acontecendo. Mesmo com uma Vila Belmiro cheia de torcedores empurrando o time dentro de campo, o revés para o Fortaleza veio e, com ele, o primeiro rebaixamento da história do clube. Menino da Vila, ídolo e torcedor do time santista, Neymar viu tudo isso de sua casa. Atualmente, o camisa 10 do Al-Hilal e da seleção brasileira está em processo de recuperação após operar o joelho. Mesmo longe do Santos desde que foi contratado pelo Barcelona em 2013, nunca deixou de expressar seu amor e gratidão para o clube que o revelou.

Nesta quarta, o craque postou uma foto em suas redes sociais assistindo ao jogo com o Fortaleza e uma camisa do Santos no colo. Em seguida, quando o rebaixamento foi decretado, voltou a se manifestar com a seguinte frase: “Nós iremos voltar a sorrir”.

Neymar assiste ao jogo do Santos e lamenta rebaixamento à Série B pela primeira vez. Foto: Reprodução/Instagram @Neymarjr

Depois de flertar com o rebaixamento em dois anos seguidos, o Santos não encontrou forças para escapar da queda no Brasileirão e vai disputar a segunda divisão nacional pela primeira vez em sua história. A queda à Série B foi consumada com a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza em casa e as vitórias de Vasco e Bahia, que estavam atrás do Santos na tabela, mas ultrapassaram a equipe paulista com seus triunfos na rodada final.

Em 2022, o Santos perdeu Pelé, seu ídolo máximo, o maior jogador de todos os tempos. Em 2023, viveu seu mais profundo calvário. Como resultado, não vai disputar a Série A nem a Copa do Brasil nem a Sul-Americana em 2024. Terá de ser reconstruído.

Neymar lamenta o rebaixamento do Santos. Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr

Pelo Santos, Neymar foi campeão paulista em 2010, 2011 e 2012, além de faturar a Copa do Brasil em 2010, a Libertadores em 2011 e a Recopa Sul-Americana em 2012.