Nottigham Forest x Arsenal: onde assistir, horário e escalação das equipes

De olho nas primeiras posições da Premier League, o Arsenal visita o Nottingham Forest nesta terça-feira, às 16h30, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece no City Ground, casa da equipe de Nottingham.

O Arsenal está na terceira colocação da Premier League, com 43 pontos, cinco a menos que o Liverpool, líder do torneio. Disputam palmo a palmo o topo da tabela ainda Manchester City, Aston Villa e Tottenham. O Nottingham Forest, por sua vez, luta contra o rebaixamento novamente. O time está em 16º, com 20 pontos, apenas quatro à frente do Luton Town, primeira equipe na zona da degola.

NOTTINGHAM FOREST x ARSENAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

DATA : 30/01 (terça-feira).

: 30/01 (terça-feira). HORÁRIO : 16h30.

: 16h30. LOCAL: City Ground, em Nottingham.

Nottingham Forest e Arsenal medem forças nesta terça-feira. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR NOTTINGHAM FOREST x ARSENAL AO VIVO

Star+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NOTTINGHAM FOREST

NOTTINGHAM FOREST: Turner; Williams, Omobamidele, Murillo e Toffolo; Mangala e Danilo; Nicolás Domínguez, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ARSENAL

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Rice, Odegaard e Smith Rowe; Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NOTTINGHAM FOREST E ARSENAL

20/01 - Arsenal 5 x 0 Crystal Palace - Premier League

5 x 0 Crystal Palace - Premier League 26/01 - Bristol City 0 x 0 Nottingham Forest - Copa da Inglaterra