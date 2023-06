Quais times estão classificados para o novo Mundial de Clubes da Fifa de 2025? Veja lista

A partir de 2025, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) promoverá um novo Mundial de Clubes, expandindo o número de participantes para 32. Esse novo formato será disputado em sua edição inaugural nos Estados Unidos como teste para a Copa do Mundo de 2026.

O número de classificados a serem indicados por continente já está definido e periodicamente a lista das equipes com passaporte carimbado para o torneio será renovada. Do Brasil, já estão lá: Palmeiras e Flamengo, por causa dos títulos da Libertadores de 2021 e 2022.

Caso um time conquiste duas ou mais edições de um campeonato classificatório, a vaga deve ser redistribuída de acordo com o ranking da entidade continental. Há também uma previsão de limite de dois clubes por país. A exceção é se eles forem campeões continentais. Ou seja, como o Brasil já tem dois classificados, nenhum outro time brasileiro poderá participar do Mundial por meio do ranking, apenas ganhando uma das próximas edições da Libertadores, 2023 ou 2024.

A Fifa utilizará o regulamento das Copas do Mundo até 2022, em que havia oito grupos com quatro times cada. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final.

Real Madrid é o time com o maior número de títulos mundiais, com oito troféus. Foto: Manu Fernandez/ AP

América do Sul (Conmebol) - 6 vagas

Palmeiras

Flamengo

Campeão da Libertadores 2023

Campeão da Libertadores 2024

2 vagas pelo Ranking Conmebol

Europa (Uefa) - 12 vagas

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Campeão da Champions League 2023-24

8 vagas pelo ranking Uefa

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) - 4 vagas

Monterrey

Seattle Sounders

León

Campeão da Concachampions de 2024

África (CAF) - 4 vagas

Al-Ahly

Wydad Casablanca

Campeão da Liga dos Campeões da CAF 2023-24

Ranking CAF

Ásia (AFC) - 4 vagas

Al-Hilal

Urawa Red Diamonds

Campeão da Liga dos Campeões da AFC 2023-24

Ranking AFC

Oceania (OFC) - 1 vaga

Campeão continental com melhor ranqueamento nos últimos 4 anos

EUA (país-sede) - 1 vaga