O que o Palmeiras precisa fazer para ser campeão brasileiro?

A vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro mantém vivo o sonho do título do Brasileirão. Ainda é difícil, principalmente por o time de Abel Ferreira não depender apenas de si.

O primeiro requisito é vencer o Fluminense no Allianz Parque. A equipe carioca ainda joga pela 37ª rodada, contra o Cuiabá, na quinta-feira. Com 40 pontos, o time está a uma vitória de escapar do rebaixamento. Se perder ou empatar, chega na última rodada jogando a vida.

Estêvão reanimou palmeirenses com gol que deu a vitória de virada ao time e manteve viva a chance de título. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Também é preciso que o Botafogo perca para o São Paulo. Um empate já garante o título alvinegro. O time tricolor, contudo, além de ser rival do Palmeiras, não joga mais nada no Brasileirão. Nesta quarta-feira, a equipe de Luis Zubeldía já apresentou pouquíssima inspiração e perdeu para o Juventude, que garantiu a permanência na Série A.

Nesse cenário, o Palmeiras chegaria a 76 pontos e 23 vitórias, contra os mesmos 76 pontos, mas 22 vitórias do Botafogo. A rodada final do Brasileirão está marcada para domingo, às 16h. Jogos que não interferirem em disputas de rebaixamento, vagas na Sul-Americana ou Libertadores e no título podem ser adiantados pela CBF para o sábado.