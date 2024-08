Oasis e Maradona: a história por trás de foto icônica nos anos 90

Foi no meio do papo para consolar o amigo que uma movimentação incomum no bar chamou a atenção dos músicos ingleses. Um grupo grande de pessoas, com uma presença chamativa de mulheres entre as figuras que entravam no estabelecimento, subiu as escadas do bar para uma área reserva.

E quem seria o personagem cercado de mulheres e amigos que estava na noitada em Buenos Aires? Ele mesmo, Maradona. “Descobri que aquela multidão era pela chegada de Maradona. Ele subiu as escadas com um monte de caras loucos e mulheres. Perguntamos ao intérprete se podíamos subir para conhecê-lo. Maradona estava fazendo embaixadinhas com a tampa de uma garrafa, com os olhos enormes. Nossos olhos também. Eu falei: ‘Está intenso, vamos tirar a foto e sair’”, lembrou Liam.