Boca Juniors x Cruzeiro pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, 15, na La Bombonera, em Buenos Aires. A bola rola às 21h30. A partida é a primeira no duelo que vale vaga nas quartas de final da competição. O confronto de volta está marcado para a próxima quinta-feira, 22, também às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.

A equipe comandada por Fernando Seabra contará com o retorno de João Marcelo na zaga, suspenso no clássico contra o Atlético-MG pelo Brasileirão no fim de semana. Na lateral esquerda, o treinador precisará decidir entre Kaiki e Marlon, enquanto Walace e Romero disputam vaga no meio-campo.

Boca Juniors x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalação Foto: Arte/Estadão

Já os rivais argentinos chegam para o jogo em casa com os retornos de Cristian Lema e Marco Rojo na zaga. A dupla é titular e ficou de fora dos últimos jogos por problemas físicos. Dessa vez, foram relacionados para o jogo da Sul-Americana. O centroavante Edinson Cavani também deve retornar ao onze inicial após se recuperar da gripe, enquanto os meias Saralegui e Aguirre disputam posição no setor.

SAIBA TUDO SOBRE BOCA JUNIORS X CRUZEIRO PELA SUL-AMERICANA

Data: 15/08/2024.

Horário: 21h30 (de Brasília).

Local: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina

ONDE ASSISTIR A BOCA JUNIORS X CRUZEIRO PELA SUL-AMERICANA

Paramount+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOCA JUNIORS

Boca Juniors: Sergio Romero; Advíncula, Cristian Lema, Gary Medel e Lautaro Blanco; Pol Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón e Saralegui (Brian Aguirre); Merentiel e Cavani (Giménez). Técnico: Diego Martínez.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki); Lucas Romero (Walace), Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Lautaro Díaz. Técnico: Fernando Seabra.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOCA JUNIORS E CRUZEIRO