Otero marca golaço de voleio e garante vitória do Santos sobre o Botafogo na estreia do Paulistão

Ainda recolhendo os cacos da traumática queda inédita para a Série B, o Santos iniciou a trajetória no Campeonato Paulista derrotando o Botafogo de Ribeirão Preto, por 1 a 0, neste sábado, na Arena NicNet. A partida marcou a reestreia do técnico Fábio Carille, além de uma série de reforços contratados pelo time santista para a temporada 2024, cujo principal objetivo é o retorno à elite do futebol nacional. O venezuelano Otero, um dos estreantes com a camisa santista, garantiu a vitória com um golaço de voleio. A equipe da Baixada chegou a passar sufoco no fim, mas conseguiu deu a largada no ano da reconstrução vencendo.

PUBLICIDADE Além do Paulistão, o Santos disputa somente a Série B neste ano. Na quinta-feira, 25, a equipe da Vila Belmiro recebe a Ponte Preta, em mais uma prévia do que irá enfrentar na Segundona. Dois dias antes, o Botafogo encara o atual vice-campeão paulista Água Santa, fora de casa, e que começou o Paulistão vencendo nada menos do que o forte Red Bull Bragantino. Iniciar a temporada 2024 diante do Botafogo foi simbólico para o Santos. Isso porque o time do interior paulista será um dos adversários do alvinegro praiano na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O time santista começou a partida com sete caras novas entre os titulares, incluindo o zagueiro Gil e o meia Giuliano, jogadores experientes que não renovaram contrato com o rival Corinthians. Do lado botafoguense, o técnico português Paulo Gomes, estreante no futebol brasileiro, escalou uma equipe bastante modificada em relação ao time que disputou a segunda divisão.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Estreante Itero marcou golaço de voleio para garantir a vitória do Santos sobre o Botafogo-SP. Foto: Reprodução/SantosFC

A falta de entrosamento ficou evidente em ambos os times, sintoma típico de equipes em construção. O Botafogo esboçou uma pressão, especialmente nos primeiros minutos, mas esbarrou na falta de qualidade técnica. O Santos, por sua vez, chegou com perigo em lances de contra-ataque, explorando espaços deixados pelo adversário nos lados do campo. Os pontas Pedrinho e Guilherme, outros estreantes com a camisa santista, foram responsáveis pelas melhores chances do time alvinegro na etapa inicial. Na reta final do primeiro tempo, Leandro Pereira teve duas boas oportunidades para abrir o placar para os donos da casa, mas sem sucesso.

O Santos voltou do intervalo buscando o protagonismo da partida e assustou na bola parada. O Botafogo respondeu quase que imediatamente, e por pouco não marcou com Jean, em chute desviado. Os donos da casa cresceram na partida novamente e Carille recorreu ao banco de reservas. Aos 27 minutos, o atacante colombiano Otero, outro recém-contratado, recebeu ótimo lançamento de Giuliano na grande área, matou no peito e finalizou com um lindo voleio para fazer 1 a 0 para o Santos.

Após o gol, Paulo Gomes tirou um zagueiro e colocou um atacante em campo, deixando o Botafogo mais ofensivo. Os donos da casa aplicaram uma blitz no Santos, que reforçou a marcação com o remanescente Tomás Rincón. O time santista soube sofrer e segurou o resultado positivo até o apito final.

FICHA TÉCNICA

Publicidade

BOTAFOGO-SP 0 x 1 SANTOS

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Thassio (Wallison), Lucas Dias (Toró), Bernardo Schappo, Fábio Sanches e Jean; Leandro Maciel e Matheus Barbosa (Carlos Manuel); Douglas Baggio (Emerson Ramon), Leandro Pereira e Alex Sandro (Tiago Alves). Técnico: Paulo Gomes.

SANTOS - João Paulo; Aderlan (Hayner), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schimidt, Diego Pituca e Giuliano (Cazares); Pedrinho (Otero), Furch (Willian Bigode) e Guilherme (Tomás Rincón). Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi

GOLS - Otero, aos 27 do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Otero (Santos)

PÚBLICO - 15.030

Publicidade

RENDA - R$ 816.920,00

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto.