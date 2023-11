Palmeiras 3 x 0 Internacional: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro - pelo menos momentaneamente. O time de Abel Ferreira derrotou o Internacional neste sábado, por 3 a 0, na Arena Barueri, e ultrapassou o Botafogo na tabela de classificação. A equipe palmeirense chegou aos 62 pontos, contra 59 do alvinegro carioca, que joga neste domingo e pode retomar a ponta. Zé Rafael, no primeiro tempo, e Endrick e Rony, no segundo tempo, fizeram os gols da vitória. Assista aos gols e veja os melhores momentos abaixo.