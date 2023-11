Palmeiras 4 x 0 América-MG: veja memes, gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras não deu chances para o América-MG nesta noite no Allianz Parque e goleou por 4 a 0. Endrick foi o nome do jogo e inaugurou o marcador. O time alviverde ainda contou duas bolas na rede de Flaco López e o gol contra de Éder.

A vitória estrondosa do Palmeiras deixa a equipe mais perto do título nacional, que seria o segundo seguido. Para o troféu chegar antecipadamente, precisa de uma combinação de resultados no próximo fim de semana.

Com 66 pontos, o time alviverde pode ser campeão no domingo, diante do Fluminense, caso vença o jogo, e Botafogo, Atlético-MG e Flamengo tropecem. Se empatar com a melhor equipe do continente, os comandados de Abel Ferreira anteciparão o grito de campeão se os mesmo rivais percam, e Grêmio e Red Bull Bragantino - que ainda jogam nesta rodada - somem no máximo quatro pontos nessas duas partidas.

Endrick abriu a contagem para o Palmeiras nesta quarta-feira. Foto: Carla Carniel/ Reuters

Nas redes sociais, os torcedores alviverdes comemoram muito o resultado e ficaram mais confiantes na conquista do 12º troféu do torneio nacional. Veja os memes e as reações nas redes sociais: