Palmeiras fatura R$ 550 milhões em premiação na era Abel: o que dá para fazer com esse dinheiro?

A conquista do Campeonato Brasileiro 2023 rendeu ao Palmeiras R$ 47,8 milhões, valor correspondente à divisão dos direitos de transmissão do torneio, de acordo com o desempenho da equipe na disputa. Nesta temporada, o clube ainda levou R$ 10 milhões pela Supercopa do Brasil, conquistada sobre o Flamengo, e outros R$ 9 milhões pelo Paulistão, vencido diante do Água Santa. Assim, o Palmeiras chegou na quantia de R$ 550 milhões em premiação pelos títulos conquistados sob o comando do técnico Abel Ferreira desde que ele desembarcou no Brasil. São nove conquistas em três anos.

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em novembro de 2020 — temporada que invadiu o calendário de 2021 por causa da pandemia da covid-19. De lá para cá, o português ganhou nove títulos com a equipe alviverde: Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Brasileirão (2022 e 2023), Supercopa do Brasil (2023) e Paulistão (2022 e 2023). Ele ultrapassou Vanderlei Luxemburgo como o segundo treinador mais vitorioso do clube, atrás apenas de Oswaldo Brandão, com dez troféus. Abel ainda não garante a permanência em 2024 e, segundo a imprensa internacional, tem proposta do Al-Sadd, do Catar, para ser o técnico mais bem pago do mundo.

Palmeiras já faturou nove títulos e R$ 550 milhões em premiação com Abel Ferreira. Foto: Yuri Edmundo/EFE

O valor alcançado pelo Palmeiras com premiações em dinheiro pelos títulos conquistados com Abel Ferreira impressiona. A quantia é a mesma que será paga neste ano na Mega da Virada, maior valor já anunciada pela loteria da Caixa Econômica Federal. Para se ter noção do tamanho desse dinheiro que ele “deu” ao clube, Ronaldo Fenômeno adquiriu a SAF do Cruzeiro com promessa de investimentos em R$ 400 milhões, além de assumir a dívida da parte associativa. O mesmo negócio foi feito entre o Botafogo e o grupo Eagle Holding, de John Textor.

Somente nesta temporada, o Palmeiras ganhou R$ 135 milhões em premiações e bônis dos seus patrocinadores. Esse valor já foi maior em outras temporadas, por exemplo, quando ganhou a Copa do Brasil de 2020. Trata-se do torneio mais rentável do futebol brasileiros para seus participantes. A Libertadores paga em moeda americana e é bastante valorizada. E há ainda os gatilhos da Crefisa pelas conquistas.

O que dá para comprar com R$ 550 milhões?

Casa mais cara do Brasil

Continua após a publicidade

As cifras alcançadas pelo Palmeiras com Abel Ferreira no comando dão esperanças de que o clube invista pesado na janela de transferências para deixar o time ainda mais forte. E não é para menos. Com o dinheiro de premiação arrecadado desde a chegada do português, é possível adquirir, por exemplo, a mansão mais cara do Brasil. Trata-se de um imóvel localizado no Leblon, área nobre da zona sul do Rio, com 2.500 metros quadrados de área construída, garagem para 15 carros, seis suítes e jardins projetados famosos paisagista Burle Marx. Com vista para o Cristo Redentor, a casa está à venda por R$ 220 milhões. Daria para comprar duas dessas.

111 Ferraris

Além do futebol, Abel é apaixonado por carros e mantém o hobby de colecionador. Ele adora F-1. Com o dinheiro que o Palmeiras faturou com os títulos que ele ajudou a conquistar, seria possível comprar 111 modelos da Ferrari 296 GTS, lançada neste ano com uma tabela de preço na faixa de R$ 4,9 milhões.

Allianz Parque

O Estádio do Palmeiras está avaliado no seu balanço de 2023 por RR 425 milhões. Esse seria o preço da arena após seu uso desde 2014, quando foi inaugurado. Esse valor diz respeito à estrutura do local. Não há no preço nenhum valor sentimental ou agregado. O Allianz está acoplado ao clube do Palmeiras, na Pompeia. Recebe jogos, shows e eventos. Ainda sobraria um dinheiro do valor ganho na era Abel.

40 mil iPhones

Os fãs de tecnologia não abrem mão de pagar caro em lançamentos da Apple, especialmente o iPhone. Com os R$ 550 milhões que o Palmeiras colocou nos cofres nos últimos três anos, seria possível comprar 40 mil aparelhos do modelo 15 Pro Max, a venda no mercado por cerca de R$ 14 mil.

Continua após a publicidade

Ilha paradisíaca em Angra dos Reis

Com a bagatela de R$ 74 milhões é possível ser dono de uma ilha paradisíaca em Angra dos Reis, na região dos lagos, no Rio. Mais conhecido como “Ilha do Japão”, o local só pode ser visitado de barco ou helicóptero e já abrigou diversos famosos, como a atriz Bruna Marquezine, ex de Neymar. O arquipélago conta com 25 mil metros, com uma mansão construída em torno de área da Mata Atlântica. Os valores conquistados pelo Palmeiras equivalem a sete vezes o preço da ilha.

Avião da Leila Pereira

A torcida do Palmeiras ficou na bronca com a presidente Leila Pereira neste ano pela falta de investimentos em contratações. A mandatária preferiu, porém, oferecer uma logística melhor aos jogadores comprando um avião para o clube. Trata-se de uma aeronave modelo E190-E2, que tem 98 lugares e é avaliada em R$ 305 milhões. O avião pertence à Placar Linhas Aéreas, nova empresa de Leila no ramo da aviação, e será colocado à disposição de outros clubes para fretamento.

Recomprar Endrick

Com esse dinheiro das premiações do Palmeiras nos últimos três anos, daria para o clube recomprar Edrick. O garoto de 17 anos foi vendido ao Real Madrid por R$ 408 milhões.