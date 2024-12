Palmeiras: três motivos para acreditar e três para duvidar de título do Brasileirão

O título do Brasileirão não está decidido. Apesar da ampla vantagem do Botafogo, o Palmeiras ainda tem chances. Para o time alviverde chegar ao tricampeonato consecutivo, é preciso vencer o Fluminense e torcer para que o rival São Paulo bata os botafoguenses.

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta que as chances do Botafogo são de 91,%, contra 8,6% do Palmeiras. O Estadão levantou três motivos para acreditar e três para duvidar que a equipe paulista possa ser campeã.

Estêvão virou contra o Cruzeiro e manteve viva a chance de título do Palmeiras. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Três motivos para acreditar no título do Palmeiras

Tabu contra o Fluminense

O Palmeiras nunca perdeu para o Fluminense jogando no Allianz Parque. Em dez partidas entre os clubes, a equipe da casa venceu nove vezes. O melhor resultado do tricolor carioca foi um empate.

Maus resultados do Botafogo em casa

É evidente que o líder do campeonato tem um bom desempenho, tanto dentro quanto fora de casa. Entretanto, há jogos em que a força da torcida local não impediu resultados ruins para o Botafogo. De cinco derrotas no Brasileirão, duas foram no Nilton Santos. Foi lá que o Botafogo perdeu por 3 a 0 para o Cruzeiro e por 2 a 1 para o Cruzeiro. Houve também empates contra equipes fracas, como Vitória (1 a 1), Cuiabá (0 a 0), Criciúma (1 a 1) e Grêmio (0 a 0).

Botafogo deixou vitórias escaparem em casa neste Brasileirão. Foto: Vitor Silva/Botafogo

Histórico são-paulino de ajuda a rivais

O São Paulo já ajudou o Corinthians com uma vitória e se vê na mesma situação, agora em relação ao Palmeiras. Em 2004, a equipe do Parque São Jorge corria risco de rebaixamento no Paulistão e jogava contra a Portuguesa Santista, na última rodada da fase de grupos.

Já os são-paulinos encaravam o Juventus, outro time na briga para fugir da queda. O São Paulo venceu por 2 a 1, rebaixando a equipe da Mooca.

Três motivos para duvidar no título do Palmeiras

Abel Ferreira ‘jogou a toalha’

Apesar da vitória de virada sobre o Cruzeiro, por 2 a 1 o técnico Abel Ferreira não confia no título. “O Botafogo joga com o São Paulo em casa... Nós vamos jogar em casa, vamos fazer a nossa parte para irmos para as férias com a cabeça tranquila de que fizemos tudo que podíamos. Acho que o campeonato está decidido”, disse o treinador em entrevista coletiva.

PUBLICIDADE Fluminense joga a vida na Série A Assim como o Palmeiras calcula as chances de título, o Fluminense estima o risco do rebaixamento. A probabilidade de queda dos cariocas está em 11,5%. O time de Mano Menezes depende apenas de uma vitória (inédita) no Allianz para permanecer na primeira divisão. Em caso de empate ou derrota, os tricolores ficam de olho nos resultados de Red Bull Bragantino x Criciúma e Atlético-MG x Athletico-PR.

No primeiro turno, Fluminense de Mano Menezes venceu Palmeiras por 1 a 0 no Rio. Foto: Lucas Merçon/Fluminense

São Paulo joga ‘por nada’ e com time misto

O Brasileirão do São Paulo acabou quando o Botafogo foi campeão da Libertadores e garantiu os paulistas na edição de 2025 do torneio continental. Desde então, foram duas derrotas, para Grêmio e Juventude. O técnico Luis Zubeldía tem feito testes com jogadores reservas, o que deve se repetir neste domingo.

A rodada final do Brasileirão ocorre no domingo, com todos os jogos simultâneos, às 16h.