Palmeiras tem elenco mais caro da América do Sul e o segundo mais valioso fora da Europa; veja lista

Campeão do Brasileirão em 2023, o Palmeiras teve uma arrancada no segundo turno para desbancar Flamengo, Botafogo e Atlético-MG na corrida pelo título nacional. Isso se deve principalmente a um fator: a força do elenco do treinador Abel Ferreira. De acordo com levantamento do site Transfermarkt, especializado no mercado de transferências, com valores sugeridos, o time paulista tem o elenco mais valioso da América do Sul e o segundo mais caro fora da Europa.

Encabeçado por Endrick, o maior campeão brasileiro tem um elenco avaliado em cerca de 211 milhões de euros (R$ 1,13 bilhão). O Palmeiras está à frente dos rivais Flamengo, São Paulo e Corinthians, além de uma série de clubes sauditas, segundo o site. No ranking de fora da Europa, o Al-Hilal, clube de Neymar, é o único que supera o alviverde no ranking.

Comando por Jorge Jesus, o time saudita é avaliado em 234 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão). O Al-Hilal superou o Palmeiras na lista após uma janela de transferências em que foi ao mercado e investiu em jogadores que atuavam no futebol europeu. Além de Neymar, o time contratou Malcom, Sergej Milinkovic-Savic e Rúben Neves.

Palmeiras' players celebrate after winning the Brazilian Championship following the football match between Cruzeiro and Palmeiras at Minerao stadium in Belo Horizonte, Brazil, on December 6, 2023. (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP) Foto: Douglas Magno/ AFP

Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e Al-Ahli, ambos da Arábia Saudita, acompanham Palmeiras e Al-Hilal no ranking de elencos mais valiosos do mercado. Na terceira e quarta colocações, os clubes acumulam 182 milhões e 180,7 milhões de euros, respectivamente (R$ 975 milhões e R$ 969 milhões, de acordo com a cotação atual).

Na sequência, uma série de clubes brasileiros compõe o ranking e fecham o top 10: Flamengo (R$ 869 milhões), São Paulo (R$ 617 milhões), Athletico-PR (R$ 604 milhões), Fluminense, campeão da Libertadores (R$ 577 milhões) e Corinthians (R$ 562 milhões). O único além dos brasileiros que surge entre os dez elencos mais valiosos fora da Europa é o Al-Ittihad, da Arábia Saudita (R$ 612 milhões). A equipe, que pode enfrentar o Fluminense na decisão do Mundial de Clubes, tem Karim Benzema como sua principal estrela.

Fora do top 10, o Inter Miami, de Lionel Messi, aparece na 12ª colocação, com um valor estimado em R$ 489 milhões. A franquia da Flórida é a primeira, fora da Europa, Ásia e América do Sul, a figurar no ranking dos elencos mais valiosos do mundo. A chegada do craque argentino tem muito a ver com isso.