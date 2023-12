Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Há 13 anos, a torcida palmeirense pedia que seu time “entregasse” o jogo contra o Fluminense, válido pela penúltima rodada do Brasileirão de 2010. Mais de uma década depois, são os torcedores tricolores que querem que sua equipe perca para o Palmeiras neste domingo, às 16h, no Allianz Parque.

Em 2010, o Fluminense brigava pelo título com o Corinthians, daí o pedido dos palmeirenses para que a equipe perdesse. De fato o time treinado por Luiz Felipe Scolari perdeu, por 2 a 1, mas não fez corpo mole. Agora, os tricolores querem que o time carioca seja derrotado para não ajudar Botafogo e Flamengo, que brigam com o Palmeiras pelo título brasileiro - o Atlético Mineiro é outro postulante à taça.

Com 66 pontos, o Palmeiras depende apenas de si para ser campeão. Se ganhar neste domingo, ficará muito perto de erguer a 12ª taça da competição da qual já é o maior vencedor e que ganhou no ano passado.

A decolagem do Palmeiras e de outros times, somada à derrocada do Botafogo, fizeram com que o certame nacional tivesse uma alteração improvável em seu rumo. Era questão de tempo para que o Botafogo, que chegou a liderar com 13 pontos de frente, levantasse o troféu. Mas a equipe foi protagonista de uma campanha de time rebaixado no segundo turno e deixou os rivais chegarem.

Palmeiras e Fluminense se enfrentam no Allianz Parque Foto: Arte/Estadão

Seriedade

Muito tem se falado sobre a possibilidade de o Fluminense perder para não ajudar Flamengo e Botafogo, arquirrivais que lutam pelo título com o Palmeiras. No entanto, Fernando Diniz realçou o “compromisso muito grande com o futebol e a ética do jogo” que o time tem na reta final do Brasileirão.

“Depois da Libertadores nos comprometemos a jogar da melhor forma possível. Nesse momento a gente falou que queria entregar tudo e se preparar para a estreia do Mundial de Clubes”, avisou o técnico.

A despeito de não mais disputar nada senão terminar o torneio com dignidade, a equipe carioca, de fato, tem levado o campeonato a sério, tanto que não perdeu nenhum de seus compromissos depois que foi campeão da Libertadores. Nesse período, empatou com Inter e Flamengo e ganhou de São Paulo, Coritiba e Santos.

Na Vila Belmiro, a última vitória foi conquistada com os titulares em campo. No Allianz Parque, o time carioca jogará com uma escalação alternativa por causa do gramado sintético, como indicou Diniz. Sete titulares sequer viajaram. Nino, Felipe Melo, Marcelo, Ganso, Jhon Arias e Germán Cano ficaram no Rio.

“Acho que oferece mais risco. Não gosto do campo de grama sintética. Não é o melhor para os jogadores. Não favorece o jogo e o risco de lesão aumenta”, justificou o treinador. Ele terá de improvisar alguém na lateral direita, já que Guga está suspenso e Samuel Xavier, machucado.

PALMEIRAS x FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 03/12 (domingo).

: 03/12 (domingo). HORÁRIO : 16h (horário de Brasília).

: 16h (horário de Brasília). LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS x AMÉRICA-MG AO VIVO

Globo.

Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE PALMEIRAS E FLUMINENSE

PALMEIRAS : Weverton; Marcos Rocha, Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. : Abel Ferreira. FLUMINENSE: Fábio; Yony González (Justen), David Braz, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Lima, Daniel; Keno e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.

