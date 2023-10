Palmeiras x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O técnico Abel Ferreira tem como um de seus mantras a ideia de que o time tem “24 horas para comemorar ou lamentar” resultados antes de retomar a concentração para o próximo desafio. No clássico com o Santos, neste domingo, na Arena Barueri, o Palmeiras colocará à prova a frase do português para se reencontrar no Brasileirão após a eliminação na semifinal da Libertadores diante do Boca Juniors.

Do outro lado, porém, a equipe alviverde não terá moleza. O Santos conseguiu se recuperar com Marcelo Fernandes em seu comando técnico, deixou a zona de rebaixamento e tem mostrado uma postura convincente. Um duelo com um rival dolorido é a oportunidade perfeita para alcançar o terceiro triunfo seguido e deixar concorrentes para trás. Um dos trunfos do Santos para sair com a vitória atende pelo nome de Marcos Leonardo. Se balançar as redes, ele entrará para o top 50 de maiores artilheiros da equipe da Vila. O atacante de 20 anos foi fundamental na vitória sobre o Bahia por 2 a 1 e na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco. Busca seu primeiro gol contra o Palmeiras. O sistema alvinegro está montado para o jovem brilhar.

Palmeiras e Santos medem forças neste domingo pelo Brasileirão. Foto: Arte/ Estadão

Um cenário oposto é o que se encontra no Palmeiras. Enquanto o time sofre para fazer gols (dois nos últimos quatro jogos), o técnico Abel insiste em deixar os jovens no banco mesmo sendo nítida a mudança de comportamento do time com Endrick, Kevin e Luís Guilherme, como foi diante do Boca. Na rodada passada, contra o Red Bull Bragantino, Abel colocou garotos em campo e viu o Palmeiras fazer uma apresentação razoável apesar da derrota por 2 a 1. Mas havia apenas reservas. Contra o Boca, retomou a formação titular que não tem dado certo e não teve tempo suficiente para reagir e evitar que a decisão fosse para os pênaltis.

PALMEIRAS x SANTOS: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 08/10 (domingo).

: 08/10 (domingo). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Arena Barueri.

POR QUE PALMEIRAS x SANTOS SERÁ NA ARENA BARUERI?

O Allianz Parque não poderá receber o clássico deste domingo porque nele está sendo montado o palco para o show, na próxima semana, do cantor canadense The Weekend.

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS x SANTOS AO VIVO

Globo

Premiere

ESCALAÇÕES DE PALMEIRAS E SANTOS

PALMEIRAS : Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Endrick, Artur (Kevin) e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Endrick, Artur (Kevin) e Rony. : Abel Ferreira. SANTOS: João Paulo; Joaquim, Messias e João Basso; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Notato e Kevyson; Morelos e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

QUEM APITA PALMEIRAS x SANTOS?

ÁRBITRO : Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP).

: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP). VAR: Rafael Traci (Fifa-SC).

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PALMEIRAS E SANTOS

01/10 - Santos 4 x 1 Vasco - Brasileirão

- Brasileirão 05/10 - Palmeiras 1 (2) x (4) 1 Boca Juniors - Libertadores

HISTÓRICO RECENTE DE PALMEIRAS x SANTOS

O Santos tentará derrubar no domingo um longo tabu contra o Palmeiras que já dura quatro anos. Nos últimos 12 encontros entre alvinegros e alviverdes, os jogadores do time da capital puderam comemorar em nove oportunidades, além de três empates. A última vitória santista aconteceu em outubro de 2019, na Vila, pelo Brasileirão (2 a 0).