‘Pão de queijo melhor que croissant’: os memes da derrota do Brasil para a França na Copa do Mundo

O Brasil não conseguiu superar a França pela Copa do Mundo 2023, neste sábado, 29, na Austrália. Ainda assim, na internet, o torcedor manteve o bom humor para produzir memes sobre a partida.

A torcida brasileira já havia viralizado com cartazes e músicas que diziam que “a capivara é melhor que o canguru”, em referência a animais típicos de Brasil e Austrália, respectivamente. Contra a França, a piada foi gastronômica. Cartazes diziam “pão de queijo é melhor que croissant”. Curiosamente, o único gol brasileiro foi marcado por Debinha, nascida em Minas Gerais, estado conhecido pela iguaria. Outra comparação foi do tradicional pão folhado francês com a coxinha.

Por outro lado, também teve cobrança, ainda que em tom bem humorado. Internautas resgataram um vídeo da técnica do Brasil, Pia Sundhage, cantando a música Anunciação, de Alceu Valença, ironizando que enquanto o time precisava de mudança, a treinadora apenas cantava. Pia reconheceu, depois do jogo, que o Brasil teve um primeiro tempo ruim, mas melhorou na segunda etapa.

A França é líder com quatro pontos, seguida pela Jamaica, também com quatro. O Brasil é o terceiro, com três. Panamá, já eliminado, tem zero. A definição do grupo acontecerá na próxima quarta-feira. Às 7h, Brasil e Jamaica se enfrentam em Melbourne, na Austrália. No mesmo dia e horário, a França entra em campo contra o Panamá em Sydney, na Austrália, para confirmar a classificação para o mata-mata. O Brasil segue dependendo apenas de si para se classificar, mas para isso precisará vencer a Jamaica. Em caso de empate, somente uma combinação improvável de resultados, com derrota da França para o Panamá, classificaria o time de Pia Sundhage.