Partida do Campeonato Goiano é interrompida após ‘invasão’ de abelhas; veja

Um fato extremamente inusitado interrompeu o duelo entre Iporá e Inhuma na tarde deste sábado, 4, pela oitava rodada do Campeonato Goiano de Futebol. Aos 14 minutos da segunda etapa, a partida foi paralisada por cerca de 5 minutos após um enxame de abelhas invadir o gramado do Estádio Francisco José Ferreira.

Após a invasão, alguns jogadores de ambas as equipes e o árbitro da partida, Osimar Júnior, se deitaram no gramado na tentativa de evitarem ser picados pelas abelhas. Outros lidaram de outra forma com a situação, correndo em direção aos vestiários, como foi possível ver nas imagens da transmissão da Federação Goiana de Futebol.

Com a situação inusitada paralisando a partida, Osimar Júnior optou por fazer uma parada técnica até a situação se controlar. Neste momento, inclusive, ele chegou a ser “examinado” pelos auxiliares para ver se tinha sido picado pelas abelhas.

Jogadores e árbitro da partida deitam no gramado para fugir do "ataque" de abelhas. Foto: Reprodução

Com a invasão controlada, a bola voltou a rolar e o Iporá venceu o duelo por 3 a 1, e chegou ao sétimo lugar do Campeonato Goiano, dentro da zona de classificação para o mata-mata do torneio, com 10 pontos. O Inhuma, por sua vez, está na zona de rebaixamento na penúltima colocação com 5 pontos.