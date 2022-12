Pelé é homenageado antes dos jogos de Real Madrid e Liverpool; Rodrygo e Alisson se emocionam

Pelé segue sendo homenageado pelo Brasil afora. No Campeonato Inglês, o Liverpool fez uma linda homenagem ao Rei, nesta sexta-feira, antes da partida com o Leicester. O mesmo aconteceu no Campeonato Espanhol, no duelo entre Real Madrid e Valladolid. Mais cedo, o eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira já havia sido lembrado em partidas do Milan e da Juventus.

No Anfield, jogadores de Liverpool e Leicester entraram com um adereço da cor preta no braço em luto pela morte de Pelé. O goleiro Alisson, que representou o Rei, levou um buquê de flores até o meio de campo e não conteve a emoção. O mesmo fez Henderson, em homenagem a David Johnson. O ex-atacante do Liverpool morreu no dia 23 de novembro.

Enfileirados, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio e depois, junto com os torcedores, aplaudiram a dupla em forma de uma singela homenagem.

Goleiro Alisson carrega coroa de flores em homenagem a Pelé antes de jogo do Liverpool. Foto: Adam Vaughan/ EFE

ESPANHA

No José Zorrilla Stadium, com a presença de Ronaldo Fenômeno, Pelé apareceu nos telões e foi muito aplaudido por todos os presentes. Os jogadores respeitaram um minuto de silêncio e o atacante Rodrygo, no banco de reservas, foi flagrado muito emocionado. Titular, Vinícius Júnior fechou os olhos durante as homenagens, em tom de lamento pelo falecimento do Rei.

As homenagens continuarão nos próximos dias em todos os campeonatos da Europa. Pelé será velado entre os dias 2 e 3 de janeiro, na Vila Belmiro, aberto ao público. O Rei morreu nesta quinta-feira, vítima da falência múltipla dos órgãos, agravada por um câncer no cólon.

ITÁLIA

Antes do início da partida amistosa entre Milan e PSV houve homenagens a Pelé. O Rei do futebol apareceu no telão do estádio, que ficou em silêncio por um minuto. Em campo, a equipe rossonera fechou a série de amistosos com derrota para o PSV por 3 a 0, no Philips Stadion. Antes, já havia sofrido revés para Liverpool (4 a 1) e Arsenal (2 a 1).

Mesmo sem o holandês Cody Gakpo, um dos destaques da Copa do Mundo que se transferiu para o Liverpool, o PSV não deu a menor chance para o Milan. Inclusive, foi o substituto do atacante, o inglês Madueke, de apenas 20 anos, que foi o grande herói do duelo.

Já a Juventus finalizou a preparação para a retomada do Campeonato Italiano com um empate por 1 a 1 com o Standard Liège, da Bélgica, no Allianz Stadium. A partida também teve um tributo a Pelé. O Rei do Futebol apareceu nos telões e arrancou aplausos dos torcedores.

Em campo, a Juventus apostou em um trio defensivo com Bremer, Alex Sandro e Danilo, todos estiveram na Copa do Mundo com a seleção brasileira. O lateral-direito, aliás, acabou fazendo contra, abrindo o placar a favor da equipe belga, aos 32 minutos do primeiro tempo.

O gol de empate saiu apenas aos 11 minutos da etapa complementar com Soule em cobrança de pênalti. Este foi o terceiro amistoso da Juventus depois da Copa do Mundo. Antes, a equipe italiana derrotou o Arsenal por 2 a 0 e o Rijeka, da Croácia, por 1 a 0.

