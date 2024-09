Peru x Colômbia nas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Até o último ano, eram cinco vagas diretas e uma sexta de repescagem. Agora, são seis seleções que avançam direto para o Mundial e a sétima disputa a repescagem. Com apenas dois pontos, o Peru está a quatro da Bolívia, atual sétima colocada e que goleou a Venezuela nesta rodada.

Do lado colombiano, a expectativa é que a equipe comandada por Néstor Lorenzo mantenha a grande fase que foi apresentada antes e durante a Copa América. A Colômbia foi vice campeã, perdendo a final para a Argentina na prorrogação. Teve na competição seu camisa 10 em grande fase, James Rodríguez. O meia ex-São Paulo, que se transferiu para o Rayo Vallecano, da Espanha será titular no duelo.