Pesquisa Estadão: Palmeiras e Fluminense dominam seleção e premiação dos ‘Melhores do Ano’; confira

Realizada desde 1978, a tradicional Pesquisa Estadão sobre os destaques da temporada acompanhou as principais tendências do esporte em sua edição de 2023. Os jornalistas especializados do Brasil montaram a seleção ideal do futebol brasileiro na temporada, além de indicar os melhores do País nas demais modalidades e o esportista do ano. Nesta edição, Fluminense e Palmeiras, campeões da Libertadores e Brasileirão, respectivamente, dominaram as escolhas do eleitorado.

Dos 11 atletas da escalação ideal do futebol nacional em 2023 – que leva em consideração os torneios disputados no País entre janeiro e dezembro –, seis são do Palmeiras, que conquistou o Brasileirão na última rodada, após arrancada no segundo turno na contramão do que aconteceu com o então líder Botafogo. Abel Ferreira, que comandou o time na conquista, foi escolhido como o melhor treinador no ano, superando Fernando Diniz, campeão da Libertadores e técnico interino da seleção brasileira. Também não sobrou nada para Renato Gaúcho e Juan Pablo Voyvoda desta vez.

Também foram escolhidos os melhores jogadores do mundo (masculino e feminino) e os atletas que mais tiveram destaque em 2023 – sem contar o futebol. Dentre os nomes mais citados, estão o da ginasta Rebeca Andrade, campeã mundial de ginástica e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, Filipe Toledo, Simone Biles, Max Verstappen, Marcus D’Almeida, entre outros.

Seleção do futebol brasileiro de 2023

Além dos seis atletas do Palmeiras na seleção – montada num 4-3-3, com dois volantes e um meia –, a principal surpresa é a ausência de jogadores do Botafogo, time que liderou o Campeonato Brasileiro por mais de 30 rodadas. Apenas Adryelson, Lucas Perri e Tiquinho Soares foram citados na votação, mas não obtiveram votos suficientes para entrar na escalação ideal do Estadão.

A defesa é composta majoritariamente pelo Palmeiras, terceira equipe menos vazada do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Atlético-MG, comandado por Luiz Felipe Scolari, e Cruzeiro. Foram 33 gols sofridos em 38 jogos. Apenas Nino, capitão e campeão da Libertadores e do Campeonato Carioca pelo Fluminense, aparece na defesa sem ser do clube alviverde. Weverton, Gustavo Gómez (capitão do Palmeiras que mais vezes foi campeão), Mayke e o uruguaio Piquerez (laterais), completam a seleção no setor.

Gustavo Gómez (Palmeiras), Piquerez (Palmeiras), Weverton (Palmeiras), Mayke (Palmeiras) e Nino (Fluminense) Foto: Infografia Estadão

Continua após a publicidade

No meio-campo, foram escolhidos dois volantes e um meia. Novamente, Fluminense e Palmeiras são os únicos elencos contemplados na votação: André, revelação de 2021 pela Pesquisa Estadão, volta ao elenco ideal em 2023, acompanhado por Zé Rafael. O volante palmeirense foi um dos destaques na reta final do Brasileirão, com três gols e três assistências no torneio. Os jogadores dominaram a votação do eleitorado, com 52,1% e 25,3% dos votos, respectivamente.

Zé Rafael (Palmeiras), Raphael Veiga (Palmeiras) e André (Fluminense) Foto: Infografia Estadão

Raphael Veiga é o outro jogador que ganhou sua vaga nesse setor – e o último palmeirense na seleção ideal do torneio. Venceu as disputas com Arrascaeta, do Flamengo, e Alan Patrick, do Internacional, que também tiveram destaques na reta final do Brasileirão. A arrancada do Palmeiras, com Veiga sendo crucial em diversos jogos, como a goleada diante do São Paulo, empate com o Athletico-PR – em Curitiba – e vitória magra sobre o Bahia garantiram a vantagem alviverde no topo da tabela.

No ataque, dois estrangeiros e um brasileiro. Dificilmente outro trio seria escolhido, afinal, eles deram o que falar durante toda a temporada: Germán Cano, do Fluminense, Luiz Suárez, agora ex-Grêmio, e Paulinho, do Atlético-MG, dominaram a escolha dos eleitores do Estadão. Juntos, somaram 88,7% dos votos – 32,4%, 28,1% e 28,1%, respectivamente – e 47 gols, somente no Brasileirão 2023. Todos conquistaram seus respectivos Campeonatos Estaduais e Cano liderou o time tricolor do Rio ao primeiro título continental de sua história, inclusive marcando gol na decisão da Libertadores contra o Boca Juniors, no Maracanã, terreno que conhece muito bem.

Germán Cano (Fluminense), Luiz Suárez (Grêmio), Paulinho (Atlético-MG e o técnico Abel Ferreira (Palmeiras). Foto: Infografia Estadão

Todo esse time estrelado é comandado por Abel Ferreira, que na sexta-feira, dia 8, garantiu que continuará no Palmeiras até dezembro de 2024, quando se encerrará seu vínculo contratual. O português recebeu sondagens do Al-Sadd nas últimas semanas, mas optou por continuar no Brasil e comunicou sua vontade à presidente Leila Pereira. Ele fica, mas não vai renovar seu vínculo ao fim do ano que vem. Abel tem se destacado no futebol brasileiro, com conquistas importantes (são nove em três anos de Palmeiras) e um elenco nas mãos.

Goleiro - Weverton (Palmeiras, 26,8% )

- Weverton (Palmeiras, ) Zagueiros - Nino (Fluminense, 22,5% ) e Gustavo Gómez (Palmeiras, 22,5% )

- Nino (Fluminense, ) e Gustavo Gómez (Palmeiras, ) Lateral-direito - Mayke (Palmeiras, 47,9% )

- Mayke (Palmeiras, ) Lateral-esquerdo - Piquerez (Palmeiras, 47,9% )

- Piquerez (Palmeiras, ) Volantes - André (Fluminense, 52,1% ) e Zé Rafael (Palmeiras, 25,3% )

- André (Fluminense, ) e Zé Rafael (Palmeiras, ) Meia - Raphael Veiga (Palmeiras, 46,5% )

- Raphael Veiga (Palmeiras, ) Atacantes - Paulinho (Atlético-MG, 28,1% ), Luis Suárez (Grêmio, 28,1% ) e Gérman Cano (Fluminense, 32,4% )

- Paulinho (Atlético-MG, ), Luis Suárez (Grêmio, ) e Gérman Cano (Fluminense, ) Treinador – Abel Ferreira (Palmeiras, 56,3%)

Continua após a publicidade

Craques do ano e revelação

Um dos melhores atacantes do Brasil neste ano, Germán Cano também foi eleito o melhor jogador da temporada 2023, superando Luis Suárez, que deixou o Grêmio ao final deste ano, com 32,4% dos votos. Campeão carioca e da Libertadores, o argentino superou, pelo segundo ano consecutivo, a marca de 40 gols – algo que não acontecia desde Romário, em 2005. O atacante e o Fluminense se preparam para a disputa do Mundial de Clubes, na Arábia Saudita. O torneio começo dia 12.

Para conquistar o título, o camisa 14 terá de superar Haaland, do Manchester City, e Benzema, do Al-Ittihad, se chegarem à decisão. “Eles são jogadores muito técnicos. Benzema é um jogador muito técnico e com muita qualidade. É um dos melhores jogadores do mundo na minha posição. Tem muita qualidade. Admiro muito seu jeito de jogar e me comparo com ele também”, disse Cano. O Fluminense também foi eleito como o melhor time brasileiro de 2023, superando o Palmeiras, com 47,9% dos votos. O time de Fernando Diniz bateu o Boca Juniors na final da Libertadores.

Haaland

O norueguês do Manchester City foi eleito, com folga, o melhor jogador de 2023, com 64,8% dos votos da pesquisa do Estadão. A conquista da tríplice coroa (Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Champions League) impulsionou o domínio do centroavante no cenário mundial na última temporada. No início de 2023/2024, no entanto, Haaland passa por altos e baixos, mas manteve a ótima média de gols: 22 gols em 24 jogos. Além do prêmio individual, o Manchester City, de Pep Guardiola, foi eleito, pela grande maioria (91,5%), o melhor time do mundo neste ano. Real Madrid e Fluminense também foram citados.

Endrick

Endrick, joia palmeirense, ganha pelo segundo ano seguido o prêmio de revelação do futebol brasileiro. Aos 17 anos e já vendido para o Real Madrid desde 2022, o camisa 9 foi decisivo na conquista do 12º título brasileiro do time alviverde – que contrasta com um início de temporada abaixo das expectativas. Desde a vitória do Palmeiras diante do Botafogo por 4 a 3, com dois gols e uma assistência, Endrick se colocou como um dos destaques da equipe – inclusive marcando o gol do título contra o Cruzeiro, no empate por 1 a 1.

Continua após a publicidade

Craque do futebol brasileiro – Gérman Cano (Fluminense, 32,4% )

– Gérman Cano (Fluminense, ) Revelação do futebol brasileiro – Endrick (Palmeiras, 53,5% )

– Endrick (Palmeiras, ) Melhor jogador do mundo – Erling Haaland (Manchester City, 64,8% )

– Erling Haaland (Manchester City, ) Melhor time do futebol brasileiro – Fluminense ( 47,9% )

– Fluminense ( ) Melhor time do mundo – Manchester City (91,5%)

Outras premiações

A Pesquisa Estadão 2023 também avaliou os destaques no esporte mundo afora. No futebol feminino, a espanhola campeã mundial Aitana Bonmatí repetiu a dose da conquista da Bola de Ouro e foi escolhida por 59,1% dos eleitores. “Estou muito orgulhosa de ter recebido a Bola de Ouro. Foi um ano incrível. Receber um prêmio individual assim é ótimo, mas o futebol é um esporte coletivo. Agradeço a todas as pessoas que foram fundamentais para eu estar aqui”, afirmou a jogadora em seu discurso na premiação da revista France Football.

Fora do futebol, os destaques brasileiros do esporte também foram escolhas fáceis para o eleitorado: a ginasta Rebeca Andrade (67,6%) e o surfista Filipe Toledo (46,5%) venceram na escolha do público – e da mídia especializada. Fora do Brasil, o retorno de Simone Biles foi o que mais impressionou e a fez ganhar a premiação de destaque feminino no esporte (41%). No masculino, o tricampeonato mundial de Max Verstappen (29,5%) na Fórmula 1 também rendeu ao holandês premiação na Pesquisa Estadão.

Melhor jogadora do mundo – Aitana Bonmatí (Barcelona, 59,1% )

– Aitana Bonmatí (Barcelona, ) Destaque brasileiro do esporte feminino – Rebeca Andrade (ginástica artística, 67,6% )

– Rebeca Andrade (ginástica artística, ) Destaque brasileiro do esporte masculino – Filipe Toledo (surfe, 46,5% )

– Filipe Toledo (surfe, ) Destaque do esporte feminino – Simone Biles (ginástica artística, 41% )

– Simone Biles (ginástica artística, ) Destaque do esporte masculino – Max Verstappen (Fórmula 1, 29,5%)

Quem votou