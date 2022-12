Philippe Coutinho desmente boatos de saída do Aston Villa: ‘Estou feliz aqui’

Principal alvo do Corinthians na janela de transferências para a próxima temporada, o meio campista do Aston Villa, Philippe Coutinho, usou as redes sociais para desmentir que pediu para deixar o clube britânico e reiterou seu compromisso com a equipe.

Em postagem feita em sua conta oficial no Instagram, Coutinho reiterou que está feliz na Inglaterra e que não tem planos de retornar ao Brasil ou se transferir de clube. O atleta se mostrou irritado com as especulações e “mentiras” que envolvem seu nome.

“Nos últimos dias vi muita notícia com meu nome, mas até aí tudo bem, o problema é que agora começaram algumas mentiras e estou aqui pra esclarecer. Nunca e em nenhum momento teve algum tipo de conversa minha pedindo para sair do clube, pois estou feliz aqui e minha família também. Meu único foco agora que estou recuperado da lesão, é trabalhar ao máximo a cada dia para jogar em alto nível e ajudar o clube e meus companheiros a atingir os nossos objetivos”, escreveu Coutinho.

Philippe Coutinho desmentiu a possibilidade de deixar o Aston Villa. Foto: Paul Childs/Action Images via Reuters

Coutinho chegou no último ano ao Aston Villa, do Barcelona, por 20 milhões de Euros, cerca de R$ 106 milhões, com contrato válido até 2026. O brasileiro retornou aos gramados na última sexta-feira após ter se recuperado de uma lesão muscular na coxa, sofrida em 29 de outubro, que o impediu de ser convocado para a Copa do Mundo do Catar.

Apesar do reforço de Coutinho, que atuou por dez minutos no segundo tempo, o Aston Villa foi derrotado pelo Liverpool por 3 a 1. A equipe do brasilero é a 12ª colocada no Campeonato Inglês, com 18 pontos.