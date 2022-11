Pickford acalma torcida e diz que Kane está pronto para reforçar Inglaterra

Publicidade

O atacante Harry Kane não esteve na coletiva de imprensa da Inglaterra nesta quarta-feira, mas foi o assunto entre os jornalistas por conta da entrada que sofreu na goleada de 6 a 2 sobre o Irã pela Copa do Mundo do Catar. O goleiro Pickford foi o responsável por acalmar os torcedores de seu país ao informar o estágio em que se encontra o atacante.

“Ele está bem. Tem sentido alguma dor, mas está treinando com a gente no campo”, afirmou o goleiro. Em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B, Kane sofreu uma entrada no tornozelo direito e, nesta quarta-feira, foi submetido a exames para avaliar a gravidade da contusão.

O atacante inglês Harry Kane sofreu uma forte entrada no jogo contra Irã e foi substituído da partida. Foto: Hassan Ammar/AP

Como o estado clínico de Kane ganhou os holofotes, Pickford aproveitou o tema para falar da importância que o centroavante tem junto ao elenco. “O Harry é um jogador incrível, um líder e o capitão que nos inspira”, comentou o goleiro.

Ele falou ainda sobre a polêmica que vem marcando essa Copa do Mundo: a braçadeira “One love.” Pickford externou o pensamento do grupo e disse que o elenco pretendia fazer uso da peça. No entanto, deixou claro que essa decisão fugiu à alçada dos atletas.

Líder isolada do Grupo B com uma vitória e um saldo de quatro gols, a Inglaterra volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar os Estados Unidos, que empataram na estreia em 1 a 1 com País de Gales. O jogo acontece às 16 horas (de Brasília). No mesmo dia, às 7 horas, País de Gales e Irã se enfrentam completando a segunda rodada da chave.