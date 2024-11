Pior seleção do mundo faz história e se credencia para disputar a Copa do Mundo de 2026

Para garantir o acesso à Liga C, a seleção de San Marino precisava vencer nesta segunda-feira, mas a missão era difícil, já que o time nunca tinha ganhado fora de casa. A vitória veio de virada, no segundo tempo, e com mais uma marca histórica: foi a primeira vez que a seleção marcou três gols em uma partida.

Os feitos históricos não param por aí. Com o acesso à Liga C da Liga das Nações San Marino tem chances de disputar a repescagem das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Quatro vagas na repescagem europeia serão preenchidas com campeões dos grupos da Liga das Nações, incluindo San Marino, que, no entanto, está no fim da fila.