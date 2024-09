Portugal x Croácia na Liga das Nações: onde assistir, horário e escalação

Mandantes na partida, Portugal chega para o duelo após desempenho abaixo do esperado na Eurocopa, em que foi eliminado nas quartas de final diante da França. Cristiano Ronaldo, maior jogador da história da seleção, não foi às redes ao longo de toda a competição. Ele disputou todos os Mundiais entre 2006, na Alemanha, e 2022, no Catar. São 22 partidas disputadas com a camisa da seleção portuguesa.

“Nunca passou pela minha cabeça (encerrar a carreira por Portugal). Pelo contrário, me deu mais motivos para continuar, para ser sincero”, afirmou o craque português em entrevista coletiva antes do duelo com a Croácia. O atacante ainda pensa se irá disputar a Copa do Mundo em 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Caso marque nesta quinta-feira, ele chegará ao 900º gol de sua carreira.