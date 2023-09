Após boa estreia na Liga dos Campeões, em que venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, o Paris Saint-Germain agora volta as atenções para o Campeonato Francês. O time de Luis Enrique encara, neste domingo, dia 24, o Olympique de Marselha, em jogo que marca o confronto entre dois rivais que disputam as primeiras posições. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

Tida como ‘obsessão’ em Paris, a estreia com vitória na Champions deu um bom respaldo para o PSG. Com cinco partidas jogadas no Francês, a equipe liderada por Kylian Mbappé ocupa a 5ª colocação do torneio nacional, com oito pontos em duas vitórias, dois empates e uma derrota. O Olympique de Marselha está apenas um degrau acima dos mandantes, com nove pontos, somando dois triunfos e três igualdades. O campeonato é liderado pelo Brest, que soma 13 pontos.

Paris Saint-Germain x Olympique de Marselha: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Paris, França.

: Paris, França. ESTÁDIO : Parque dos Príncipes.

: Parque dos Príncipes. DATA : 24/09/2023.

: 24/09/2023. HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Star+ (Streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

PARIS SAINT-GERMAIN - Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernandéz (Danilo Pereira); Ugarte, Emery e Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos e Kylian Mbappé. Técnico : Luis Enrique.

- Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernandéz (Danilo Pereira); Ugarte, Emery e Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos e Kylian Mbappé. : Luis Enrique. OLYMPIQUE DE MARSELHA - Pau López; Clauss, Mbemba, Balerdi e Renan Lodi; Rongier, Veretout, Mughe e Correa; Vitinha e Aubameyang. Técnico: Jacques Abardonado.

ÚLTIMOS RESULTADOS: