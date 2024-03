O Paris Saint-Germain está vivendo momentos de apreensão com a iminente saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid. Mas, o clube francês tem um “plano de contingência”: a possível contratação de Vinicius Junior, do time espanhol, como uma espécie de “vingança” no mercado da bola. Enquanto isso, os torcedores do PSG tentam aproveitar ao máximo os últimos momentos com o astro que conquistou a Copa do Mundo de 2018 com a seleção francesa. O próximo teste do time parisiense será neste domingo, pelo campeonato francês, contra o Reims. A bola rola às 9 horas (horário de Brasília)

O PSG chega para o confronto embalado pela vitória fora de casa pela Liga dos Campeões, em que eliminou a Real Sociedad da principal competição europeia de clubes. Sob o comando do técnico Luis Enrique, a equipe parisiense lidera com folga o campeonato nacional, com 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Brest. Do outro lado, o Reims busca se recuperar da derrota em casa para o Lille e tenta sair da 9ª colocação, amargando o meio da tabela com 34 pontos.

PSG x Reims: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

PSG x REIMS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO FRANCÊS:

LOCAL : Paris, França.

: Paris, França. ESTÁDIO : Parque dos Príncipes.

: Parque dos Príncipes. DATA : 10/03/2024.

: 10/03/2024. HORÁRIO: 09 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR PSG x REIMS AO VIVO:

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE PSG E REIMS:

PARIS SAINT-GERMAIN - Donnarumma; Hakimi, Lucas Hernández, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Fabián Ruiz e Démbélé; Barcola e Mbappé. Técnico : Luis Enrique.

- Donnarumma; Hakimi, Lucas Hernández, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Fabián Ruiz e Démbélé; Barcola e Mbappé. : Luis Enrique. REIMS - Diouf; Koudou, Agbadou, Abdelhamid e De Smet; Richardson, Munetsi e Teuma; Ito, Khadra e Daramy. Técnico: Will Still.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PSG E REIMS: