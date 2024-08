Pulso do Torcedor: saiba quais são as maiores torcidas do Brasil e o quão satisfeitas elas estão

O Flamengo, mesmo sem ter conquistado nenhum título na última temporada, tem a maior torcida e a mais satisfeita do País; o mesmo não se pode dizer do Corinthians, que carrega a segunda maior legião de torcedores, mas não aparece nem entre os 20 mais satisfeitos do Brasil em 2024. É o que aponta a pesquisa “Pulso do Torcedor 2024″, publicada pela Atlas Intel em parceria com o Estadão neste ano, e ainda revela o Fortaleza como o clube com melhor desempenho recente.

Os dados revelados pela pesquisa buscaram avaliar, além das maiores maiores torcidas do País, dois principais índices: Satisfação do Torcedor (IST) e Desempenho do Time (IDT). O primeiro tem como objetivo medir o grau de satisfação do torcedor com o seu time e o Campeonato Brasileiro; já o segundo leva em consideração as respostas dos torcedores acerca do desempenho do time nos quesitos de finanças, de gestão, de elenco, do técnico, do entrosamento do time, da forma física dos jogadores e do desempenho geral no campo.

Em ambos os casos, cada índice leva em consideração pesos para as respostas dos torcedores. No caso do IST, desempenho do time (50%), nível do Brasileirão (30%) e qualidade da arbitragem (20%); já cada um dos seis primeiros critérios do IDT tem 10% de peso, enquanto o desempenho geral no campo é responsável por 40% do resultado final.

Flamengo e Corinthians têm as duas maiores torcidas do Brasil. Foto: Pablo Porciuncula e Nelson Almeida/ AFP

PUBLICIDADE Para chegar nestes resultados, a Atlas Intel entrevistou 7.374 pessoas (taxa de amostragem) por meio de recrutamento digital entre os dias 1 e 5 de agosto de 2024. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos, e 95% de nível de confiança. Para garantir a representatividade em nível nacional, as amostras são pós-estratificadas usando um algoritmo interativo em um conjunto mínimo de variáveis de destino: sexo, faixa etária, nível educacional, nível de renda, região e comportamento eleitoral anterior. Os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs). A metodologia intitulada Atlas Random Digital Recruitment (RDR) visa contemplar diversas fontes de viés e lidar com a possível super ou subrepresentação de grupos demográficos.

Flamengo e ‘Trio de Ferro’ lideram torcidas no Brasil

O Flamengo continua no ranking das maiores torcidas do País em 2024. Dos torcedores consultados, 20,1% afirmaram ter escolhido o clube rubro-negro ao longo de suas vidas. Depois dele, Corinthians (14,5%), São Paulo (7,6%) e Palmeiras (7%) aparecem em seguida no ranking. O trio paulista se soma para 29,1% do número de torcedores no Brasil.

Em geral, os resultados de número de torcedores no Brasil não foge muito à regra. Depois do Palmeiras, Vasco (6,6%) fecha o top 5 no ranking, que ainda tem Cruzeiro (5,4%), Grêmio (4,6%) e Atlético-MG (4%) à frente do Santos (3,8%).

Publicidade

O primeiro clube do Nordeste a aparecer no resultado da pesquisa é o Bahia, com 2,8%, empatado em porcentagem com o Fluminense, e à frente dos rivais regionais Sport (1,8%) e Fortaleza (1,7%).

Ao todo, 45 times acumularam uma porcentagem no ranking, ainda que mínima. Destes, Atlético-GO, Juventude, Criciúma e Red Bull Bragantino, com 0,1% cada, são os times da Série A com o menor número de torcedores. Na Série B, além de Santos e Sport, já citados, o Ceará (1,6%) é o clube com a maior torcida.

Maiores torcidas de cada Estado

Alagoas : CRB (0,3%)

: CRB (0,3%) Bahia : Bahia (2,8%)

: Bahia (2,8%) Goiás : Atlético-GO, Goiás e Vila Nova (0,1%)

: Atlético-GO, Goiás e Vila Nova (0,1%) Mato Grosso : Cuiabá (0,2%)

: Cuiabá (0,2%) Minas Gerais : Cruzeiro (5,4%)

: Cruzeiro (5,4%) Pará : Remo (0,7%)

: Remo (0,7%) Paraná : Athletico Paranaense (0,7%)

: Athletico Paranaense (0,7%) Pernambuco : Sport (1,8%)

: Sport (1,8%) Rio de Janeiro : Flamengo (20,1%)

: Flamengo (20,1%) Rio Grande do Norte : ABC (0,7%)

: ABC (0,7%) Rio Grande do Sul : Grêmio (4,6%)

: Grêmio (4,6%) Santa Catarina : Avaí (0,7%)

: Avaí (0,7%) São Paulo: Corinthians (14,3%)

Estados que não apareceram no ranking não tiveram clubes citados com porcentagem superior a 0,1% do total de entrevistados.

PUBLICIDADE Flamengo e Palmeiras entre os mais satisfeitos Mesmo sem conquistar troféus em 2023, o torcedor se mostra satisfeito, num geral, com o desempenho da equipe neste ano. No IST, que vai de 0 a 100, a média do clube, na avaliação dos rubro-negros, é de 71. Nesta temporada, sob o comando de Tite, o time já conquistou o Campeonato Paulista e está vivo em todas as competições que disputa – Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Abaixo do Flamengo está o Botafogo, com 69. Em 2023, o time esteve próximo do título brasileiro, mas perdeu força na reta final. Mesmo assim, neste ano, o desempenho da equipe faz com que o torcedor botafoguense crie esperanças de ao menos um título. Nas oitavas da Libertadores, venceu o Palmeiras na ida, por 2 a 1; já no Brasileirão, se mantém na briga, ao lado de Flamengo, Fortaleza e, justamente, o rival alviverde. O Palmeiras é o quinto clube com os torcedores mais satisfeitos, abaixo de Fortaleza e Cruzeiro. Ambos têm bom desempenho no Brasileirão deste ano e se mantém vivos na Copa Sul-Americana, contra os argentinos Rosario Central e Boca Juniors.

Desempenho do Fortaleza é destaque; Corinthians em baixa

E a satisfação do torcedor do Fortaleza se comprova no desempenho da equipe. Na visão dos torcedores do Leão, nenhum outro clube tem um IDT maior do que os nordestinos. De 0 a 100, a média dos comandados de Juan Pablo Vojvoda é de 90. Ele fica à frente de Flamengo (82) e Botafogo (81), que lideraram os critérios de satisfação do torcedor.

Publicidade

Esse índice indica uma contradição ao primeiro olhar, porque o Fortaleza faz, até aqui, o seu melhor Campeonato Brasileiro da História – já havia terminado em quarto, em 2022. Até aqui nesta temporada, o time conquistou a Copa do Nordeste, ao derrotar o CRB, de Alagoas na decisão, mas ficou com o vice-campeonato cearense diante do Ceará, seu maior rival.

No outro extremo, o destaque negativo nesse quesito é o Corinthians. No IST, o clube não aparece nem entre os 20 primeiros colocados, dada a insatisfação do torcedor alvinegro com o desempenho de seu próprio time. Além de não conquistar um título oficial desde 2019, o clube lida com dívidas bilionárias, da associação e da Neo Química Arena.