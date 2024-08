Raio-X da torcida do Flamengo: Palmeiras maior rival, Jesus melhor técnico e Felipe Melo mais odiado

Há quem diga que o futebol brasileiro corre o risco de uma “espanholização” com as hegemonias de Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro. No que depender dos torcedores rubro-negros, o time paulista já é o principal oponente do clube carioca. É o que aponta a pesquisa “Pulso do Torcedor 2024″, publicada pela Atlas Intel em parceria com o Estadão. Para 55,2% dos flamenguistas entrevistados, o Palmeiras é o maior rival no futebol brasileiro. Na última semana, os cariocas eliminaram os rivais da Copa do Brasil. Os clubes se enfrentaram novamente no domingo, com empate por 1 a 1.

Flamengo e Palmeiras vêm de embates marcantes na história recente. Em 2021, o time paulista bateu os cariocas na final da Libertadores, em Montevidéu, com gol histórico de Deyverson. Em 2023, os palmeirenses voltaram a dar a volta olímpica ao vencer a Supercopa do Brasil após um emocionante 4 a 3 no Mané Garrincha, em Brasília. Os dois clubes venceram seis das últimas dez edições do Brasileirão, com quatro títulos do para o time a equipe de SP, e dois para a do Rio.

Para os flamenguistas, Jorge Jesus é o maior treinador da história do clube. Felipe Melo é o atleta mais odiado. Foto: Alexandre Vidal/CRF e Marcelo Gonçalves/FFC

PUBLICIDADE Os torcedores do Flamengo elegeram o Vasco como o segundo maior rival. O clube cruz-maltino, com quem o time rubro-negro rivalizou principalmente nas décadas de 1980 e 1990, foi lembrando por 26,2% dos entrevistados. Fluminense (8,7%), São Paulo (2,2%), Botafogo (1,9%), Atlético-MG (1,6%), Athletico-PR (1,3%) aparecem logo atrás. Para chegar no resultado, a Atlas Intel entrevistou 2.015 pessoas (taxa de amostragem) por meio de recrutamento digital entre os dias 1 e 5 de agosto de 2024. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos, e 95% de nível de confiança. Para garantir a representatividade em nível nacional, as amostras são pós-estratificadas usando um algoritmo iterativo em um conjunto mínimo de variáveis de destino: sexo, faixa etária, nível educacional, nível de renda, região e comportamento eleitoral anterior.

Palmeiras aparece como maior rival do Flamengo, na visão dos torcedores. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

Os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs). A metodologia intitulada Atlas Random Digital Recruitment (RDR) visa contemplar diversas fontes de viés e lidar com a possível super ou subrepresentação de grupos demográficos.

Efeito Jesus

Em todas as vezes que o Flamengo foi ao mercado em busca de treinador nos últimos cinco anos, o nome de Jorge Jesus esteve em pauta entre os torcedores. E não é por menos. O técnico português ficou marcado por comandar o vistoso time de 2019, campeão do Brasileiro amassando os adversários, e vencedor da Libertadores após 38 anos com uma virada relâmpago nos acréscimos sobre o River Plate, com dois de Gabigol. Para 81% dos rubro-negros entrevistados, Jesus é o maior técnico da história do clube.

Maioria dos torcedores flamenguistas avalia Jorge Jesus como maior treinador da história do clube. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

O sucesso de Jorge Jesus foi tão grande que abriu portas para uma série de portugueses desembarcarem no País para atuar no futebol nacional. Atualmente, são quatro na Série A do Campeonato Brasileiro: Abel Ferreira (Palmeiras), Artur Jorge (Botafogo), Pedro Caixinha (Bragantino) e Petit (Cuiabá).

Publicidade

Em segundo lugar entre os maiores técnicos do Flamengo, Claudio Coutinho foi escolhido por 7% dos entrevistados. Sob o seu comando, o clube o tricampeonato carioca na década de 1970 e o Brasileiro de 1980, o primeiro na história dos cariocas. Carlinhos Violino, com 4%, foi o terceiro mais lembrado. Com ele, o Fla conquistou três vezes o Estadual, o Brasileirão de 1992, a Mercosul de 1999, e a polêmica Copa União de 1987, conquista nacional atribuída como o troféu da primeira divisão daquele ano, mas não reconhecida pela CBF.

A cria odiada

Revelado nas categorias de base do próprio Flamengo, o volante Felipe Melo foi eleito por 24,3% dos entrevistados como o o jogador mais odiado. Com passagem pelo futebol europeu e a seleção brasileira, ele passou a ser desafeto do flamenguistas quando vestiu a camisa do Palmeiras. O veterano atualmente está no Fluminense, time rival pelo qual é ídolo, e já disse que, apesar de ser grato, seria hipócrita em dizer que “ama” o clube da Gávea.

Sem unanimidade, Felipe Melo, do Fluminense, surge como o jogador mais odiado pelos flamenguistas. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

O atacante Hulk foi outro jogador lembrado pelos flamenguistas. Citado por 7,7% dos entrevistados, o atacante do Atlético-MG foi a grande estrela da tríplice coroa do clube mineiro em 2021 (Estadual, Brasileiro e Copa do Brasil), conquistando títulos que estavam na alça de mira dos cariocas.

O terceiro mais odiado pelos torcedores rubro-negros é Deyverson, com 5,2%. Atualmente no Atlético-MG, o atacante marcou o gol que garantiu o título da Libertadores de 2021 sobre o Fla e já declarou ser torcedor do Vasco, rival do clube da Gávea. Entre os outros jogadores comentados na pesquisa estão Paulo Henrique Ganso (3,6%), Fagner (3,3%), Dudu (3,1%), Raphael Veiga (2,1%) e Luciano (1,6%). A soma dos demais jogadores citados representa 33,7% do total.

Arrascaeta o melhor

Para 36,3% dos torcedores do Flamengo, o uruguaio Giorgian De Arrascaeta é o melhor jogador do time carioca. O meio-campista balançou as redes no domingo, no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Maracanã. Ele acumula 70 gols em 276 jogos pelo Flamengo, além de já ter conquistado 12 troféus pelo clube rubro-negro, incluindo duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil e quatro Estaduais.

Com 29 gols na temporada, o atacante Pedro recebeu 22,1% da preferência. Gerson (17,2%), Nicolás de la Cruz (17,1%) e Gabigol (2,6%) aparecem logo atrás.

Arrascaeta lidera pesquisa sobre os melhores jogadores do Flamengo, seguido por Pedro. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

Gabigol o segundo maior ídolo

Para 96,1% dos flamenguistas, não há dúvida de que Zico é o maior ídolo da história do clube. Afinal, o Galinho de Quintino tem 509 gols em 732 jogos, e conquistou os títulos mais importantes do clube, como a Libertadores e o Mundial em 1981. Sendo assim, os torcedores rubro-negros elegeram Gabigol como o segundo maior ídolo em todos os tempos.

Publicidade

Gabriel Barbosa chegou ao Flamengo em 2019. De lá para cá, são 157 gols e 12 títulos conquistados. Para a parcela de 1,9% dos entrevistados, o atacante é o segundo mais vezes citado como o maior da história do clube rubro-negro. Outros nomes, como Arrascaeta, Adílio e Petkovic, foram lembrados, mas sem passar da marca de 1%.

Zico reina absoluto como maior ídolo da história do Flamengo. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

Reforços

O Flamengo tem o que é considerado por muitos o melhor elenco do País. Porém, para 74,2% dos torcedores rubro-negros o clube deveria reforçar o plantel na posição da lateral-direita. O titular Wesley tem grandes chances de ser negociado com o futebol italiano, enquanto o uruguaio Varela nunca se firmou.

Ainda de acordo com a pesquisa, 37% elegeram a necessidade da contratação de meio-campista, enquanto 25,8% citaram a carência de volantes — o zagueiro Leo Ortiz vem sendo utilizado de maneira improvisada na frente da defesa.

As outras duas posições mais lembradas pelos torcedores foi a ponta-direita (21,1%), e a lateral-esquerda (16,2%). Nesta última função, o clube perdeu o uruguaio Viña até o fim de 2024.

Bandeira de Mello, o favorito

Aos entrevistados foi direcionada a seguinte pergunta: “Se você pudesse participar da escolha do próximo presidente do Flamengo, e se esses fossem os candidatos, em quem você votaria: Eduardo Bandeira de Mello ou candidato indicado por ele, Rodrigo Dunshee ou Luiz Eduardo Baptista (Bap)?”. A parcela de 67,1% dos torcedores respondeu pela primeira opção, apesar de pouco viável.

Bandeira de Mello foi presidente do Flamengo entre 2013 e 2018. Ele, que atualmente ocupado o cargo de deputado federal pelo RJ, foi o responsável pela gestão que equilibrou as contas do clube e transformou a agremiação em uma máquina de gerar receitas, de acordos comerciais a venda de jogadores da base a gigantes da Europa. Um retorno à cadeira da presidência é algo distante neste momento.

Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, continua como um dos favoritos à eleição rubro-negra. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

O vice-presidente geral Rodrigo Dunshee recebeu 18,7% da preferência. Ele é um dos apoiadores do atual presidente Rodolfo Landim, que não pode mais se reeleger. Ex-VP de relações externas e candidato à presidência, Bap teve 14,2% da preferência.

Publicidade

Bandeira de Mello também lidera quando o assunto foi o melhor presidente do Flamengo nos últimos 20 anos. O mandatário da reconstrução foi lembrado por 67% dos flamenguistas, seguido de Rodolfo Landim (25,1%), Marcio Braga (4,6%), Patricia Amorim (2,5%), Helio Paulo Ferraz (0,5%) e Delair Dumbrosck (0,3%).

Bahia o mais bem visto

Para os torcedores do Flamengo, o Bahia é o time com a imagem mais positiva entre os demais clubes do futebol nacional. O clube baiano é bem visto por 74% dos rubro-negros, contra 11% que não gostam do time tricolor, enquanto 15% que não souberam responder. Os outros cinco clube mais bem avaliados foram Fortaleza (73%), Cruzeiro (56%), Bragantino (55%) e Athletico-PR (50%).

O time com a pior imagem para os torcedores do Flamengo é o Vasco. Uma parcela de 81% afirma não ver o rival com bons olhos, contra 12% que vê uma imagem positiva no cruz-maltino. Outros 7% não souberam responder sobre o adversário no Clássico dos Milhões.

As outras cinco agremiações com a pior imagem são Fluminense (70%), Corinthians (65%), Atlético-MG (61%), Palmeiras (56%) e Botafogo (51%).