Euro 2024: quais seleções estão classificadas? Veja lista atualizada

A Eurocopa 2024 terá como sede a Alemanha. Novamente, a disputa contará com a participação de 24 seleções. Do total de vagas, 20 são oriundas das Eliminatórias, enquanto três serão definidas na repescagem e uma pertence ao país-sede, que não participa do processo de classificação.

O torneio será disputado entre os dias 14 de junho e 14 de julho de 2024. As seleções serão divididas em seis grupos com quatro equipes em cada. A Uefa escolheu 10 cidades para sediarem os jogos. Nove delas receberam partidas da Copa do Mundo de 2006: Berlim, Munique, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburgo, Colônia e Leipzig. A única novidade é Düsseldorf. Ficaram fora da Eurocopa: Kaiserslautern, Nuremberg e Hannover.

A partida de abertura, com a seleção alemã em campo, está agendada para o dia 14 de junho, na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique. Como de praxe, a final acontecerá no Estádio Olímpico de Berlim. O sorteio que define os grupos será realizado em Hamburgo, no dia 2 de dezembro, às 14h. No entanto, três seleções ainda serão desconhecidas, uma vez que a repescagem será disputada apenas em março de 2024.

Allianz Arena, em Munique, será palco do jogo de abertura da Eurocopa de 2024. Foto: Angelika Warmuth/ Reuters

Veja a lista de seleções classificadas para a Euro 2024

Alemanha (país-sede)

Bélgica

França

Portugal

Espanha

Escócia

Turquia

Áustria

Inglaterra

Repescagem

Cada grupo das Eliminatórias indica seus dois primeiros colocados para a Eurocopa. Para a repescagem, estarão classificadas as seleções com melhor posicionamento dentro de sua divisão na Liga das Nações da Uefa. Dessa forma, serão formadas três chaves: uma com quatro seleções da Liga A, outra com quatro seleções da Liga B e a última com quatro seleções da Liga C.

Se uma dessas Ligas tiver menos do que quatro seleções não classificadas via Eliminatórias, a vaga será ocupada pela Estônia, campeã da Liga D. Se houver uma segunda vaga disponível, ela será concedida à quinta equipe da Liga B e, assim, sucessivamente.