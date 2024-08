Gabigol responde sobre hastear camisa do Palmeiras após queda para o Flamengo: ‘Vocês estão chatos’

A comemoração do Flamengo pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, sobre o Palmeiras, na última quarta-feira, 7, no Allianz Parque, foi ofuscada por mais uma polêmica envolvendo o atacante Gabigol.

Após o apito final, o camisa 99 foi flagrado no gramado rodando a camisa do Palmeiras durante a comemoração dos jogadores do Flamengo. A cena irritou os torcedores rubro-negros, que disparam críticas ao atacante nas redes sociais.

Gabigol se envolveu em mais uma polêmica Foto: Wilton Junior/WILTON JUNIOR/Estadão

Sempre polêmico, Gabigol não deixou barato. No X, antigo Twitter, o atacante disse que os torcedores do Flamengo “estão escolhendo o lado da chatice”. Veja abaixo:

O fato aumentou ainda mais o "burburinho" sobre o futuro de Gabigol. Isso porque o Palmeiras é apontado como o principal interessado em seu futebol para 2025, já que a renovação de contrato com o Flamengo - vai até dezembro - está cada vez mais distante. A relação de Gabigol com a torcida rubro-negro está estremecida desde maio, quando vazou uma foto sua usando a camisa do Corinthians durante a folga. O atacante admitiu que errou e pediu desculpas.

A polêmica fez a diretoria tirar a camisa 10 de Gabigol, que desde então vem usando o número 99. Além disso, o atacante viu a idolatria com os torcedores diminuir.

No Flamengo desde 2019, Gabigol entrou para a galeria de um dos principais jogadores da história do clube. Durante esse período, foram quase 300 partidas e mais de 150 gols, além de títulos importantes, como Libertadores (2019 e 2022), Brasileirão (2019 e 2020) e Copa do Brasil (2022).