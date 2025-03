Raniele espera jogo menos sofrido em Itaquera e se esquiva de polêmica sobre sintético do Allianz

Em meio a toda a discussão, levantada por Neymar e mais jogadores, sobre os problemas do gramado sintético, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 neste domingo, no primeiro jogo da final do Paulistão. O tipo de solo do Allianz Parque não foi uma preocupação para os corintianos, como fez questão de ressaltar o volante Raniele depois da vitória.

“É um assunto que tem causado polêmica. Eu prefiro ficar fora disso. Mas, se fosse o gramado do Corinthians, eu falaria a mesma coisa. Eu tenho 27 anos e meu joelho dói, não tem o que falar. Se fosse ou não sintético, não tem o que fazer. Se sintético é o que a gente tem pra jogar, meu joelho dói. Se é aprovado, se é certo, se não é, eu deixo para outras pessoas”, comentou o jogador na zona mista da arena palmeirense.

Raniele, volante do Corinthians, não quis entrar em polêmica sobre gramado do Allianz. Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE Apesar de já fazer quase um mês do manifesto dos atletas contra a grama artificial, o assunto continua quente. A própria presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comentou o assunto antes do jogo em entrevista à TNT.



“Deve ter um movimento político por trás disso, estão usando os atletas, porque não é possível. Se quisessem melhorar os gramados, não atacariam o sintético, sim os gramados horrorosos Brasil afora. Vocês viram os gramados na primeira fase da Copa do Brasil, aquilo sim prejudica atletas. É muito mimimi, muito. Atletas tem que pensar em jogar bola. Tem muitos atletas daquele manifesto que não estão jogando nem no sintético, nem no natural”, disse a dirigente.

Dia 27, em Itaquera

Vencer o Palmeiras no primeiro jogo da final foi uma pequena redenção para os corintianos depois da eliminação para o Barcelona de Guayaquil na Pré-Libertadores. A forma como o time jogou mostrou sinais de evolução após jogos muito ruins, mas Raniele entende que o desempenho está longe do ideal.

“É muito importante o que a gente tem hoje. Foi uma partida de muita entrega, mas a gente tem muito a melhorar ainda. Temos que sofrer menos. Dos jogos grandes, esse é um grande candidato a ter sido um dos nossos melhores jogos”, disse.

A grande decisão está marcada para dia 27, na Neo Química Arena, depois da Data Fifa que começa nesta semana e termina na terça-feira,25, da outra.

“Queria falar que não precisa sofrer, mas é o Corinthians, não tem jeito. Espero que o jogo da volta seja mais tranquilo, a gente sempre espera isso. No jogo da volta a torcida vai ser muito importante, Tem um canto deles que diz: jogar com raça que a Fiel está com vocês”, afirmou Raniela.